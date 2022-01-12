https://tr.sputniknews.com/20220112/abdde-enflasyon-yuzde-7yle-40-yillik-tarihi-zirveyi-gordu-1052670637.html

ABD'de enflasyon yüzde 7'yle 40 yıllık tarihi zirveyi gördü

ABD'de enflasyon yüzde 7'yle 40 yıllık tarihi zirveyi gördü

ABD'de aralık ayının tüketici fiyat endeksi önceki yıla nazaran yüzde 7 artış göstererek 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T17:00+0300

2022-01-12T17:00+0300

2022-01-12T17:05+0300

ekonomi

abd

enflasyon

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Artan gıda, konut ve diğer ihtiyaç harcamaları masrafları ABD'deki hane ekonomisine gittikçe artan bir ekonomik baskı yüklerken, ülkedeki enflasyon yeni bir rekor daha kırdı.Açıklanan verilere göre geçtiğimiz aralık ayında tüketicilerin ödemek zorunda kaldığı fiyatlar geçen yıla göre yüzde 7 oranında artış kaydetti. Böylelikle yüzde 7'ye ulaşan yıllık enflasyon, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Beklenti yüzde 5,4 yönündeydi.ABD Merkez Bankası 'faiz arttırmak zorunda kalırız' sinyali vermiştiVerilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD’deki ekonomik toparlanma için “ciddi bir tehdit” olduğunu ve Fed’in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti.Powell, “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220111/fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-zaman-icinde-daha-fazla-artirmak-zorunda-kalirsak-artiririz-1052639585.html

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abd, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)