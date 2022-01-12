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https://tr.sputniknews.com/20220112/abdde-enflasyon-yuzde-7yle-40-yillik-tarihi-zirveyi-gordu-1052670637.html
ABD'de enflasyon yüzde 7'yle 40 yıllık tarihi zirveyi gördü
ABD'de enflasyon yüzde 7'yle 40 yıllık tarihi zirveyi gördü
ABD'de aralık ayının tüketici fiyat endeksi önceki yıla nazaran yüzde 7 artış göstererek 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T17:00+0300
2022-01-12T17:05+0300
ekonomi
abd
enflasyon
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Artan gıda, konut ve diğer ihtiyaç harcamaları masrafları ABD'deki hane ekonomisine gittikçe artan bir ekonomik baskı yüklerken, ülkedeki enflasyon yeni bir rekor daha kırdı.Açıklanan verilere göre geçtiğimiz aralık ayında tüketicilerin ödemek zorunda kaldığı fiyatlar geçen yıla göre yüzde 7 oranında artış kaydetti. Böylelikle yüzde 7'ye ulaşan yıllık enflasyon, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Beklenti yüzde 5,4 yönündeydi.ABD Merkez Bankası 'faiz arttırmak zorunda kalırız' sinyali vermiştiVerilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD’deki ekonomik toparlanma için “ciddi bir tehdit” olduğunu ve Fed’in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti.Powell, “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220111/fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-zaman-icinde-daha-fazla-artirmak-zorunda-kalirsak-artiririz-1052639585.html
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abd, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)

ABD'de enflasyon yüzde 7'yle 40 yıllık tarihi zirveyi gördü

17:00 12.01.2022 (güncellendi: 17:05 12.01.2022)
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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ABD'de aralık ayının tüketici fiyat endeksi önceki yıla nazaran yüzde 7 artış göstererek 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Artan gıda, konut ve diğer ihtiyaç harcamaları masrafları ABD'deki hane ekonomisine gittikçe artan bir ekonomik baskı yüklerken, ülkedeki enflasyon yeni bir rekor daha kırdı.
Açıklanan verilere göre geçtiğimiz aralık ayında tüketicilerin ödemek zorunda kaldığı fiyatlar geçen yıla göre yüzde 7 oranında artış kaydetti. Böylelikle yüzde 7'ye ulaşan yıllık enflasyon, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.
Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Beklenti yüzde 5,4 yönündeydi.

ABD Merkez Bankası 'faiz arttırmak zorunda kalırız' sinyali vermişti

Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD’deki ekonomik toparlanma için “ciddi bir tehdit” olduğunu ve Fed’in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti.
Powell, “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız” demişti.
Fed Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız
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