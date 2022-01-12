https://tr.sputniknews.com/20220112/abddeki-arastirmaya-gore-esrardaki-bilesikler-kovid-enfeksiyonunu-engelliyor-1052659908.html

ABD'deki araştırmaya göre esrardaki bileşikler Kovid enfeksiyonunu engelliyor

ABD'deki araştırmaya göre esrardaki bileşikler Kovid enfeksiyonunu engelliyor

Oregon Üniversitesi ile bağlantılı bilim insanlarının bu hafta yayımladığı araştırmaya göre esrardaki bileşikler, Kovid-19'a neden olan virüsün hücrelere... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T13:09+0300

2022-01-12T13:09+0300

2022-01-12T13:47+0300

koronavirüs

abd

oregon üniversitesi

esrar

araştırma

önleme

enfeksiyon

engel

önlem

marihuana

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Doğal olarak oluşan bileşiklerin kimyası hakkındaki araştırmaların yayımlandığı Journal of Natural Products isimli aylık hakemli bilimsel dergi, hafta başında "Kannabinoidler, SARS-CoV-2 ile varyantlarının hücresel girişini engelliyor" başlıklı bir çalışmaya yer verdi. Araştırmaya göre esrarın kenevir çeşitlerinde yaygın olarak bulunan iki kannabinoid asit -kannabigerolik asit (CBGA) ile kannabidiolik asit (CBDA)- Kovid'e neden olan SARS-CoV-2 virüsünün başak proteinine bağlanabiliyor. Bileşiklerin başak proteinine bağlanması da virüsün hücrelere girmesini ve enfeksiyona neden olmasını engelliyor. Bu da hastalığı önlemek ve tedavi etmek için potansiyel olarak yeni yollar sunuyor. Oregon Eyalet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Linus Pauling Enstitüsü Küresel Kenevir İnovasyon Merkezi'nin uzmanlarından Richard van Breemen'in öncülüğündeki araştırmaya Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden uzmanlar da katıldı. İncelenen kannabinoidlerin yaygın ve erişime açık olduğunu söyleyen Van Breeman, "Bu kanabinoid asitler kenevirde ve birçok kenevir özütünde bol miktarda bulunur. Bunlar, marihuanadaki psikoaktif bileşen olan tetrahidrokannabinol (THC) gibi yasaklanmış ve kontrole tabi madde değiller ve insanlar üzerinde iyi bir güvenlik profiline sahipler" dedi.CBDA ile CBGA'nın virüsün varyantlarının enfekte etmesini de engellediğini aktaran Van Breeman, "Araştırmamız, kenevir bileşiklerinin, ilk olarak Britanya'da tespit edilen B.1.1.7 varyantı ve ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen B.1.351 varyantı dahil olmak üzere SARS-CoV-2 varyantlarına karşı eşit derecede etkili olduğunu gösterdi" diye ekledi. Başak proteini, Kovid aşıları ve antikor tedavilerinin virüste hedef aldığı parça.SARS-CoV-2, başak proteinine ek olarak, 3 yapısal proteinin yanı sıra 16 yapısal olmayan proteine ve birkaç bileşiğe daha sahip. Van Breeman tarafından 'aksesuar' diye nitelenen bu parçalar da Kovid'i önlemek için geliştirilen ilaçlar için potansiyel hedefler. Van Breeman şu bilgileri verdi:"Enfeksiyon ve replikasyon döngüsünün herhangi bir parçası, antiviral müdahale için potansiyel bir hedeftir ve başak proteinin reseptör bağlama alanının insan hücre yüzeyi reseptörü ACE2'ye bağlanması, bu döngüde kritik bir adımdır." "Bu, kenevirden elde edilen asitler gibi hücre giriş inhibitörlerinin, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önlemek ve ayrıca virüs parçacıklarının insan hücrelerini enfekte etmesini önleyerek enfeksiyonları kısaltmak için kullanılabileceği anlamına geliyor. Bağlandıkları başak proteinleri, akciğerler ve diğer organlardaki endotel hücrelerinin dış zarında bol miktarda bulunan ACE2 enzimine bağlanamaz."Van Breemen, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu çalışmanın, kannabinoidlerin Kovid'i önlemek veya tedavi etmek için ilaçlara dönüştürülebileceğini gösterdiğini belirtti:"İnsanlarda uzun bir güvenli kullanım geçmişi bulunan bu bileşikler ağızdan alınabilir ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önleme ve tedavi etme potansiyeline sahiptir.""Varyantlara karşı etkili olma eğiliminin de mevcut ve gelecekteki diğer varyantları da kapsayacak şekilde genişleyeceğini umuyoruz.""Kannabinoidlerin yaygın kullanımı sırasında dirençli varyantlar hala ortaya çıkabilir, ancak aşılama ve CBDA/CBGA tedavisinin kombinasyonunun SARS-CoV-2 için çok daha zorlu bir ortam oluşturması gerekir."

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abd, oregon üniversitesi, esrar, araştırma, önleme, enfeksiyon, engel, önlem, marihuana, kenevir