https://tr.sputniknews.com/20220112/abdnin-eastmed-projesinden-u-donusu-yapmasi-projenin-elverissiz-ve-siyasi-oldugu-gosteriyor-1052680564.html
‘ABD’nin EastMed projesinden ‘U dönüşü’ yapması projenin elverişsiz ve siyasi olduğu gösteriyor’
‘ABD’nin EastMed projesinden ‘U dönüşü’ yapması projenin elverişsiz ve siyasi olduğu gösteriyor’
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Grivaç’e göre, ABD’nin EastMed projesiyle ilgili tutumunda radikal değişikliğe gitmesi, projenin ekonomik... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T22:08+0300
2022-01-12T22:08+0300
2022-01-12T22:10+0300
görüş
abd
israil
yunanistan
güney kıbrıs
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
aleksey grivaç
eastmed
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Yunan medyası, ABD’nin, İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan işbirliğiyle Avrupa’ya ulaştıracak EastMed projesine desteğini kestiğini iddia etti. ABD’nin, projenin ekonomik ve çevresel riskler taşıdığı görüşünde olduğu belirtildi.Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Elbette ABD’nin EastMed boru hattı projesiyle ilgili tutumunda köklü değişikliğe gitmesi, zaten yaşama gücü olmayan proje için kötü haber. ABD’li Chevron ve Exxon şirketlerinin, bölgedeki arama ve geliştirme projelerinde başrol oynadığı biliniyor. Bu durumda proje, hayata geçirilme konusunda son umudunu kaybediyor. ABD’nin tutumundaki U dönüşü, EastMed’in ekonomik açıdan son derece elverişsiz olduğunu ve baştan beri sadece siyasi amaçlar güttüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.Projenin her açıdan elverişsiz olmasına rağmen, siyasi yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Grivaç, "Doğu Akdeniz’de artan belirsizlik koşullarında, proje siyasi amaçlar için kullanılabilir. Bu nedenle söylentilere güvenmezdim, ABD’nin bu konudaki resmi açıklamasını beklemeyi tavsiye ederdim. Zira söz konusu U dönüşü, sadece Washington’un Ankara ile diplomatik flört taktiğinin bir parçası olabilir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210310/israil-enerji-bakani-steinitz-turkiye-ile-is-birligine-haziriz-1043992824.html
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Amur Gadjiev
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MIA „Rosiya Segodnya“
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abd, israil, yunanistan, güney kıbrıs, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, aleksey grivaç, eastmed
‘ABD’nin EastMed projesinden ‘U dönüşü’ yapması projenin elverişsiz ve siyasi olduğu gösteriyor’
22:08 12.01.2022 (güncellendi: 22:10 12.01.2022)
Özel
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Grivaç’e göre, ABD’nin EastMed projesiyle ilgili tutumunda radikal değişikliğe gitmesi, projenin ekonomik açıdan son derece elverişsiz olduğunu ve baştan beri sadece siyasi nitelik taşıdığını gösteriyor.
Yunan medyası, ABD’nin, İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan işbirliğiyle Avrupa’ya ulaştıracak EastMed projesine desteğini kestiğini iddia etti. ABD’nin, projenin ekonomik ve çevresel riskler taşıdığı görüşünde olduğu belirtildi.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Elbette ABD’nin EastMed boru hattı projesiyle ilgili tutumunda köklü değişikliğe gitmesi, zaten yaşama gücü olmayan proje için kötü haber. ABD’li Chevron ve Exxon şirketlerinin, bölgedeki arama ve geliştirme projelerinde başrol oynadığı biliniyor. Bu durumda proje, hayata geçirilme konusunda son umudunu kaybediyor. ABD’nin tutumundaki U dönüşü, EastMed’in ekonomik açıdan son derece elverişsiz olduğunu ve baştan beri sadece siyasi amaçlar güttüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Projenin her açıdan elverişsiz olmasına rağmen, siyasi yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Grivaç, "Doğu Akdeniz’de artan belirsizlik koşullarında, proje siyasi amaçlar için kullanılabilir. Bu nedenle söylentilere güvenmezdim, ABD’nin bu konudaki resmi açıklamasını beklemeyi tavsiye ederdim. Zira söz konusu U dönüşü, sadece Washington’un Ankara ile diplomatik flört taktiğinin bir parçası olabilir" dedi.