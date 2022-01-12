https://tr.sputniknews.com/20220112/akaryakit-istasyonlarinda-kapanma-uyarisi-1052674829.html

Akaryakıt istasyonlarında kapanma uyarısı

Akaryakıt istasyonlarında kapanma uyarısı

Artarda gelen fiyat artışları ve enerji maliyetlerinin yükselmesiyle sektörün zor durumda kaldığını belirten akaryakıt istasyonları kar marjlarının... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T18:36+0300

2022-01-12T18:36+0300

2022-01-12T18:42+0300

ekonomi

türkiye

akaryakıt

davut çetin

antalya ticaret ve sanayi odası (atso)

zam

enerji

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 14. Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) Komitesi ve sektör temsilcileri, ATSO Başkanı Davut Çetin’e sektörde yaşanan sıkıntıları anlatarak sorunlarının çözülmesini talep etti.Dünya'dan Fikri Cinokur'un haberine göre sektör temsilcileri, akaryakıt ürünlerine peş peşe gelen zamlara karşın, karlılık oranı hiç değişmeyen akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğine geldiğini belirtti. 'Maliyetlerde korkunç bir artış var'EPDK kararıyla 2005 yılından itibaren akaryakıt ürünlerinden litre başına 1 lira kazanan istasyon sahipleri, kar marjlarının artırılmasını talep etti. Sektör temsilcileri şunları kaydetti:Sorunların çözülmemesi halinde akaryakıt bayilerin kapanacağı uyarısında bulunan akaryakıt istasyonları temsilcileri, karlılıkların mutlaka yüzde bazında belirlenmesi ve günün koşullarında bu oranın en az yüzde 20 olması gerektiği vurguladı.'Enflasyon oranında artan yüzde olarak bir kar marjına sabitlenmesini talep ediyor'ATSO Başkanı Davut Çetin da akaryakıt sektörünün temel sorununun kar marjı olduğunu söyledi. EPDK tarafından 2005 yılında alınan bir kararla akaryakıt sektöründe kar marjının 1 lira olarak sabit tutulduğunu ifade eden Çetin, şu ifadeleri kullandı:'Akaryakıt sektörü her gelen zamda erimiştir, karlılığı bitmiştir'Sektörün zor durumda olduğunu belirten Davut Çetin, Türkiye'de 14 bin civarında akaryakıt istasyonu bulunduğunu ve sektörün yaklaşık 150 bin kişiye istihdam yarattığını kaydetti. Çetin, "Akaryakıt sektörü her gelen zamda erimiştir, karlılığı bitmiştir. Arkadaşların ifadesine göre şu anda sektör batıyor. İki kere daha zam gelsin istasyonların kapanmaya başlayacağı belirtiliyor. Sektör temsilcileri artan zamlar nedeniyle tüm Türkiye'de, özellikle hafta sonları trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşandığını belirtiyor’’ dedi.

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türkiye, akaryakıt, davut çetin, antalya ticaret ve sanayi odası (atso), zam, enerji