Akşener: Enflasyonun düşmesi için bizden beklenen, Nebati Bakan’ın gözlerine bakmamız

Her hafta, çocuklarımız ölüyor. Her hafta, gençlerimiz ölüyor. Her hafta, kadınlarımız ölüyor. Ölümlerin ardından tweetler atmak yetmiyor. Kaybettiğimiz her gencin ardından, üzüntü beyanlarında bulunmak yetmiyor. Katledilen her kadının ardından, ağıt yakmak yetmiyor. Gel, iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lügatından kadın ölümlerini genç ölümlerini silelim.