https://tr.sputniknews.com/20220112/altay-bu-yurtlarda-tacizden-tecavuze-intihara-kadar-gormedigimiz-sey-kalmadi-1052669236.html

Altay: Bu yurtlarda tacizden, tecavüze, intihara kadar görmediğimiz şey kalmadı

Altay: Bu yurtlarda tacizden, tecavüze, intihara kadar görmediğimiz şey kalmadı

Hayatına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete ve... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T16:34+0300

2022-01-12T16:34+0300

2022-01-12T16:34+0300

politika

ak parti

chp

engin altay

milletvekili

yurt

cemaat

enes kara

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemdeki konulara ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek kanun teklifinde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin madde için kapalı oturum talep edeceklerini dile getiren Altay, bu maddenin yasalaşması halinde Türkiye'nin yeni bir utanç içine gireceğini söyledi.Altay ardından cemaat yurdunda gördüğü sistematik baskı nedeniyle intihara sürüklenen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara ile ilgili konuştu. Enes Kara'nın cemaat yurtlarına dair anlattıklarına dikkat çeken Altay, ‘devletin özel, vakıf, cemaat yurtlarının kontrol ve denetimini yapmasından’ söz etti. Altay, kaçak yurtların kapatılmasını istedi.Bazı yurtlarda gençlere bir ideolojinin dayatıldığını belirten Altay, Enes Kara'nın kaybının da bu durumun sonucu olduğunu kaydetti. Altay, gazetecilerin yurtlarla ilgili soruları üzerine, “Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete ve intihara kadar görmediğimiz bir şey kalmadı” dedi.Altay, daha sonra kadına yönelik şiddetten bahsederek şu ifadeleri kullandı:'Çocuklara kötü örnek olur'Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Kendisine teşekkür ediyoruz; AK Parti Grubu'nda, CHP'de siyaset yapan herkesin bir kısa metrajlı filmini izledik. Eksik olmasın, sağ olsun. Ama dili her geçen gün daha kabalaşan, kin ve öfke kusan bir hale geldi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı 'edepsiz, çirkef, cahil, sefil, habis' ifadeleri kullanamaz, kullanmamalı. Bu, çocuklara kötü örnek olur. Erdoğan konuşurken '18+' diye bir ibareyi bütün televizyonların kullanması lazım” diye konuştu.Erdoğan'ın bugünkü konuşması sırasında, "Müflis tüccar eski defterleri karıştırır" sözünü anımsadığını söyleyen Altay, Erdoğan'ın ülke ekonomisindeki yanlış kararlarının faturasının kendisine çıkmasını önlemek için eski defterleri karıştırdığını söyledi. Altay, “Türkiye ekonomisinde artık bir cahiliye devri vardır ve devam etmektedir. Bu kafa, Türkiye ekonomisini olsa olsa duvara toslatır” dedi.Televizyon programı çağrısıAltay, Erdoğan'ın kullandığı dili eleştirirken, “Ne yapacağız şimdi? Güleceğiz. Kötü söz, sahibine aittir. Testinin içinde ne varsa o çıkar” tespitinde bulundu.Erdoğan'a, AK Partili ve CHP'li ekonomistlerin bir televizyon kanalında tartışması için çağrıda bulunan Altay, “Madem bu kadar iddialısın, ekonominin iyi gideceğini söylüyorsun buyur” sözlerini sarf etti.Engin Altay, Erdoğan'ın CHP'ye yönelik bugünkü sözlerine ilişkin de şu yorumu yaptı:‘Provokasyonlara alet olmayacaklarını’ ifade eden Altay, “Ekonomide yaşattığın felaketi, Türkiye'yi kutuplaştırarak, insanları birbirine düşürerek kapatmana seyirci de kalmayacağız, alet de olmayacağız” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220112/erdogan-ekonomide-milletimize-verdigimiz-sozu-yerine-getirmek-icin-yapilan-duzenlemeler-yasalasacak-1052655810.html

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ak parti, chp, engin altay, milletvekili, yurt, cemaat, enes kara