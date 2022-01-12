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Altay: Bu yurtlarda tacizden, tecavüze, intihara kadar görmediğimiz şey kalmadı
Altay: Bu yurtlarda tacizden, tecavüze, intihara kadar görmediğimiz şey kalmadı
Hayatına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete ve... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:34+0300
2022-01-12T16:34+0300
politika
ak parti
chp
engin altay
milletvekili
yurt
cemaat
enes kara
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemdeki konulara ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek kanun teklifinde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin madde için kapalı oturum talep edeceklerini dile getiren Altay, bu maddenin yasalaşması halinde Türkiye'nin yeni bir utanç içine gireceğini söyledi.Altay ardından cemaat yurdunda gördüğü sistematik baskı nedeniyle intihara sürüklenen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara ile ilgili konuştu. Enes Kara'nın cemaat yurtlarına dair anlattıklarına dikkat çeken Altay, ‘devletin özel, vakıf, cemaat yurtlarının kontrol ve denetimini yapmasından’ söz etti. Altay, kaçak yurtların kapatılmasını istedi.Bazı yurtlarda gençlere bir ideolojinin dayatıldığını belirten Altay, Enes Kara'nın kaybının da bu durumun sonucu olduğunu kaydetti. Altay, gazetecilerin yurtlarla ilgili soruları üzerine, “Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete ve intihara kadar görmediğimiz bir şey kalmadı” dedi.Altay, daha sonra kadına yönelik şiddetten bahsederek şu ifadeleri kullandı:'Çocuklara kötü örnek olur'Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Kendisine teşekkür ediyoruz; AK Parti Grubu'nda, CHP'de siyaset yapan herkesin bir kısa metrajlı filmini izledik. Eksik olmasın, sağ olsun. Ama dili her geçen gün daha kabalaşan, kin ve öfke kusan bir hale geldi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı 'edepsiz, çirkef, cahil, sefil, habis' ifadeleri kullanamaz, kullanmamalı. Bu, çocuklara kötü örnek olur. Erdoğan konuşurken '18+' diye bir ibareyi bütün televizyonların kullanması lazım” diye konuştu.Erdoğan'ın bugünkü konuşması sırasında, "Müflis tüccar eski defterleri karıştırır" sözünü anımsadığını söyleyen Altay, Erdoğan'ın ülke ekonomisindeki yanlış kararlarının faturasının kendisine çıkmasını önlemek için eski defterleri karıştırdığını söyledi. Altay, “Türkiye ekonomisinde artık bir cahiliye devri vardır ve devam etmektedir. Bu kafa, Türkiye ekonomisini olsa olsa duvara toslatır” dedi.Televizyon programı çağrısıAltay, Erdoğan'ın kullandığı dili eleştirirken, “Ne yapacağız şimdi? Güleceğiz. Kötü söz, sahibine aittir. Testinin içinde ne varsa o çıkar” tespitinde bulundu.Erdoğan'a, AK Partili ve CHP'li ekonomistlerin bir televizyon kanalında tartışması için çağrıda bulunan Altay, “Madem bu kadar iddialısın, ekonominin iyi gideceğini söylüyorsun buyur” sözlerini sarf etti.Engin Altay, Erdoğan'ın CHP'ye yönelik bugünkü sözlerine ilişkin de şu yorumu yaptı:‘Provokasyonlara alet olmayacaklarını’ ifade eden Altay, “Ekonomide yaşattığın felaketi, Türkiye'yi kutuplaştırarak, insanları birbirine düşürerek kapatmana seyirci de kalmayacağız, alet de olmayacağız” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220112/erdogan-ekonomide-milletimize-verdigimiz-sozu-yerine-getirmek-icin-yapilan-duzenlemeler-yasalasacak-1052655810.html
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ak parti, chp, engin altay, milletvekili, yurt, cemaat, enes kara

Altay: Bu yurtlarda tacizden, tecavüze, intihara kadar görmediğimiz şey kalmadı

16:34 12.01.2022
© AA Engin Altay
 Engin Altay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Hayatına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete ve intihara kadar görmediğimiz bir şey kalmadı” dedi. Altay, yurtlarda gençlere bir ideolojinin dayatıldığını belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemdeki konulara ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek kanun teklifinde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin madde için kapalı oturum talep edeceklerini dile getiren Altay, bu maddenin yasalaşması halinde Türkiye'nin yeni bir utanç içine gireceğini söyledi.
Altay ardından cemaat yurdunda gördüğü sistematik baskı nedeniyle intihara sürüklenen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara ile ilgili konuştu. Enes Kara'nın cemaat yurtlarına dair anlattıklarına dikkat çeken Altay, ‘devletin özel, vakıf, cemaat yurtlarının kontrol ve denetimini yapmasından’ söz etti. Altay, kaçak yurtların kapatılmasını istedi.
Bazı yurtlarda gençlere bir ideolojinin dayatıldığını belirten Altay, Enes Kara'nın kaybının da bu durumun sonucu olduğunu kaydetti. Altay, gazetecilerin yurtlarla ilgili soruları üzerine, “Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete ve intihara kadar görmediğimiz bir şey kalmadı” dedi.
Altay, daha sonra kadına yönelik şiddetten bahsederek şu ifadeleri kullandı:
“CHP olarak kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerin durdurulması için bir an önce İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konulmasını, çekincenin ortadan kaldırılmasını da ısrarla talep ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili AK Parti'nin tavrı, kadına şiddeti, tacizi, tecavüzü özendirmektedir. İnsanlar cüret ve cesaret bulmaktadır. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi noktasında AK Parti'nin tutumunun bu işlerin yaygınlaşmasına bir vesile olduğunu düşünüyoruz.”

'Çocuklara kötü örnek olur'

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Kendisine teşekkür ediyoruz; AK Parti Grubu'nda, CHP'de siyaset yapan herkesin bir kısa metrajlı filmini izledik. Eksik olmasın, sağ olsun. Ama dili her geçen gün daha kabalaşan, kin ve öfke kusan bir hale geldi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı 'edepsiz, çirkef, cahil, sefil, habis' ifadeleri kullanamaz, kullanmamalı. Bu, çocuklara kötü örnek olur. Erdoğan konuşurken '18+' diye bir ibareyi bütün televizyonların kullanması lazım” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Erdoğan'ın bugünkü konuşması sırasında, "Müflis tüccar eski defterleri karıştırır" sözünü anımsadığını söyleyen Altay, Erdoğan'ın ülke ekonomisindeki yanlış kararlarının faturasının kendisine çıkmasını önlemek için eski defterleri karıştırdığını söyledi. Altay, “Türkiye ekonomisinde artık bir cahiliye devri vardır ve devam etmektedir. Bu kafa, Türkiye ekonomisini olsa olsa duvara toslatır” dedi.

Televizyon programı çağrısı

Altay, Erdoğan'ın kullandığı dili eleştirirken, “Ne yapacağız şimdi? Güleceğiz. Kötü söz, sahibine aittir. Testinin içinde ne varsa o çıkar” tespitinde bulundu.
Erdoğan'a, AK Partili ve CHP'li ekonomistlerin bir televizyon kanalında tartışması için çağrıda bulunan Altay, “Madem bu kadar iddialısın, ekonominin iyi gideceğini söylüyorsun buyur” sözlerini sarf etti.
Engin Altay, Erdoğan'ın CHP'ye yönelik bugünkü sözlerine ilişkin de şu yorumu yaptı:
“Daha önce söylemiştim; CHP kadar başına taş düşsün, diye. Yine söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanısın, 52 dakika konuşuyorsun, 32 dakikayı CHP'ye ayırıyorsun. CHP korkusu Erdoğan'da fazla nüksetmiş, bir paranoya hali içine düşürmüş. Bundan da tabii memnun oluruz. Bizim projeksiyonlarımızı, projelerimizi soruyor. Biz söylüyoruz, sen yapıyorsun zaten. Taşerona kadrodan, emekliye iki ikramiyeye kadar sayısız CHP'nin önerisini Meclisteki çoğunluğunla birlikte hayata geçiriyorsun.”
‘Provokasyonlara alet olmayacaklarını’ ifade eden Altay, “Ekonomide yaşattığın felaketi, Türkiye'yi kutuplaştırarak, insanları birbirine düşürerek kapatmana seyirci de kalmayacağız, alet de olmayacağız” dedi.
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