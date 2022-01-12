https://tr.sputniknews.com/20220112/ankaparkin-tahliyesi-yine-ertelendi-1052675017.html

Ankapark’ın tahliyesi yine ertelendi

Ankapark’ın tahliyesi yine ertelendi

Ankapark’ın tahliyesine yönelik davadan bir kez daha erteleme kararı çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tesisi devralmak için hukuki girişimlerini... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T18:51+0300

2022-01-12T18:51+0300

2022-01-12T18:51+0300

türkiye

ankara

tahliye

ankapark

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Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar maliyetle yaptırılan Ankapark’ın tahliyesine yönelik davadan erteleme kararı çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmeyen ve atıl durumda bırakılan tesisin görüşüldüğü dava, 28 Şubat 2022’ye ertelendi. ABB yönetimi, sahipsiz kalan tesisten kaynaklı kamu zararının giderek arttığını belirtti.Ankapark’a yönelik ABB’nin sözleşmeyi feshetme kararına karşı işletmeci tarafından açılan dava mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, Ankapark’ın tahliyesi konusundaki tedbir kararını ise kaldırmadı.İşletmecinin Ankapark’tan tahliyesinin ele alındığı ve 11 Ocak 2022 tarihinde 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava ertelendi. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Ankapark hakkında karar vereceği yargılamanın bir sonraki duruşma günü 28 Şubat 2022 olarak belirlendi.

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ankara, tahliye, ankapark