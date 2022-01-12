https://tr.sputniknews.com/20220112/antalyada-9-araca-carpan-otobus-kaldirima-cikti-5-yarali-1052657633.html

Antalya'da 9 araca çarpan otobüs kaldırıma çıktı: 5 yaralı

Antalya'da 9 araca çarpan otobüs kaldırıma çıktı: 5 yaralı

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, 9 araca çarpıp kaldırıma çıktı. Kazada 5 kişi yaralandı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T12:37+0300

2022-01-12T12:37+0300

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türkiye

antalya

kaza

otobüs

belediye

hız

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Antalya'da meydana gelen kazada, Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Uncalı-Lara hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü Cengiz Akıcı, duraktan yolcu alıp hareket etti.Bu sırada Akıcı'nın kontrolünden çıkan otobüs, 9 araca çarpıp, kaldırıma çıktı.Kazada Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk'ün de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.'Otobüs aniden şahlanıp, hızlandı'Otobüs şoförü Cengiz Akıcı, polise verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım ancak otobüs durmak bilmedi. Kontağı kapattım ancak olanlar oldu. Çok üzgünüm" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220107/sariyerde-viraja-hizli-giren-taksici-karsi-yonden-gelen-iett-otobusune-carpti-yaralilar-var-1052505957.html

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antalya, kaza, otobüs, belediye, hız