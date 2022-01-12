https://tr.sputniknews.com/20220112/antalyada-toplu-ulasima-zam-1052671057.html

Antalya’da toplu ulaşıma zam

Antalya’da toplu ulaşıma zam

Antalya kent merkezinde toplu taşıma esnafının talebi üzerine ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam yapılması kararı alındı. Zam ile 4 lira 10 kuruş olan toplu... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T17:04+0300

2022-01-12T17:04+0300

2022-01-12T17:04+0300

türkiye

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toplu ulaşım

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı.Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 25 oranında zam yapıldı.Kararla birlikte 4 TL 10 kuruş olan tam biniş toplu taşıma ücreti 5 TL 20 kuruşa çıktı. 3.65 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 4.50 TL, 2.40 TL olan öğrenci 2.65 TL olurken, aktarma ücreti ise 1.50 TL oldu. Öte yandan toplantıda öğrenci servisleri ile ilçelerdeki toplu taşıma ücretleri de yüzde 25 ila yüzde 29 oranlarında arttırıldı.Yeni tarifenin 15 Ocak Cumartesi günü tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220102/bursada-toplu-ulasima-yuzde-20-zam-1052320233.html

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antalya, ücret, otobüs, zam, artış, kart, toplu ulaşım