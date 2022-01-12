https://tr.sputniknews.com/20220112/arastirma-gunde-ortalama-48-saat-cep-telefonu-uygulamalarina-ayriliyor-1052680393.html

Araştırma: Günde ortalama 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor

Araştırma: Günde ortalama 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor

App Annie izleme şirketinin verileri, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcadıklarını ortaya koydu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T22:05+0300

2022-01-12T22:05+0300

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App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda, cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.App Annie raporunda, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı'nın BBC'ye dayandırdığı habere göre söz konusu rapor, Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.TikTok'ta yüzde 90 artışRapora göre, TikTok 2020'ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.İzleme firmasının tahminine göre, TikTok uygulaması bu yılın ikinci yarısında aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıyı geçecek.Öte yandan Brezilya, Endonezya ve Güney Kore'deki kullanıcılar günlük 5 saatten fazla zamanı mobil uygulamalara ayırıyor.

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cep telefonu, saat, zaman, tik tok