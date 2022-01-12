https://tr.sputniknews.com/20220112/artvinde-keciler-de-horona-katildi-1052662801.html

Artvin'de keçiler de horona katıldı

Artvin'de keçiler de horona katıldı

Artvin'de horon oynayan kişilerin arasına keçiler de girdi. Keçilerin ayaklarından tutarak kaldıran köy sakinleri bir süre onlarla beraber horon oynadı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T14:09+0300

2022-01-12T14:09+0300

2022-01-12T14:09+0300

yaşam

türkiye

artvin

keçi

hayvan

horon

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Artvin'in Arhavi ilçesi Yolgecen köyünde yaşayan Ayşe Erkan, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında eğlence amaçlı horon oynamaya başladı. Ayşe Erkan’a ait üç keçi de horon oynanan yere yaklaşınca Erkan, keçilerden birinin ayaklarından tutarak horona dahil etti. Diğer iki keçi ise halkada bulunan diğer kişiler tarafından horona eklendi.

https://tr.sputniknews.com/20220103/karsta-kar-altinda-halay-cektiler-1052337814.html

artvin

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türkiye, artvin, keçi, hayvan, horon