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https://tr.sputniknews.com/20220112/artvinde-keciler-de-horona-katildi-1052662801.html
Artvin'de keçiler de horona katıldı
Artvin'de keçiler de horona katıldı
Artvin'de horon oynayan kişilerin arasına keçiler de girdi. Keçilerin ayaklarından tutarak kaldıran köy sakinleri bir süre onlarla beraber horon oynadı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T14:09+0300
2022-01-12T14:09+0300
2022-01-12T14:09+0300
yaşam
türkiye
artvin
keçi
hayvan
horon
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Artvin'in Arhavi ilçesi Yolgecen köyünde yaşayan Ayşe Erkan, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında eğlence amaçlı horon oynamaya başladı. Ayşe Erkan’a ait üç keçi de horon oynanan yere yaklaşınca Erkan, keçilerden birinin ayaklarından tutarak horona dahil etti. Diğer iki keçi ise halkada bulunan diğer kişiler tarafından horona eklendi.
https://tr.sputniknews.com/20220103/karsta-kar-altinda-halay-cektiler-1052337814.html
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türkiye, artvin, keçi, hayvan, horon
Artvin'de keçiler de horona katıldı
Artvin'de horon oynayan kişilerin arasına keçiler de girdi. Keçilerin ayaklarından tutarak kaldıran köy sakinleri bir süre onlarla beraber horon oynadı.
Artvin'in Arhavi ilçesi Yolgecen köyünde yaşayan Ayşe Erkan, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında eğlence amaçlı horon oynamaya başladı.
Ayşe Erkan’a ait üç keçi de horon oynanan yere yaklaşınca Erkan, keçilerden birinin ayaklarından tutarak horona dahil etti.
Diğer iki keçi ise halkada bulunan diğer kişiler tarafından horona eklendi.