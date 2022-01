https://tr.sputniknews.com/20220112/avukat-dilara-yildizin-oldurulmesine-barolardan-tepki-derhal-harekete-gecilmeli-1052663418.html

Avukat Dilara Yıldız’ın öldürülmesine barolardan tepki: Derhal harekete geçi̇lmeli̇

Avukat Dilara Yıldız’ın öldürülmesine barolardan tepki: Derhal harekete geçi̇lmeli̇

İstanbul Tuzla'da öldürülen avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi.

Tuzla’da eski nişanlısı Oktay Dönmez’in öldürdüğü 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız için Beyoğlu’nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Dilara Yıldız’ın cenazesi saat 12.00’da İstiklal Caddesi’ndeki baro binası önüne getirildi. Törene Dilara Yıldız’ın annesi Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıldız, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve meslektaşları katıldı.'Cani̇ gerekli̇ cezayı alsın'Anne Elvan Yıldız, “Benim çocuğum hiç yerine öldü. Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu” dedi.'Bu kez kurşunu bi̇z yedi̇k'Törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, şöyle konuştu:“Bu cinayet şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize, dünyaya bir şeyler anlatması gereken bir cinayet. Bizler bu ülkenin bütün avukatları olarak bir kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik. Bundan hepimiz ders almalıyız.Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak alınan önlemler şu ana kadar yapılanlardan ibaret olmamalı. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar barolar olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz.”Törenin ardından Dilara Yıldız’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun’un Bafra İlçesi’nin Aktekke Köyü’ne gönderildi.Deni̇zli̇ Barosu: Devlet ci̇nayetleri̇ sona erdi̇rmekle yükümlüYıldız için Denizli'deki avukatlar baro binasında önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Baro Başkanı Adnan Demirdöğer okudu.Şiddetin adres tanımadığını ifade eden Demirdöğer, “Üzüntülü ve öfkeliyiz. Kadına yönelik şiddet bireysel değil toplumsal bir sorundur. Neredeyse her gün bir kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı haberi okuyoruz. Ancak cezaların caydırıcı olmaması, infaz kanununun sürekli değişmesi, verilen eğitimin yetersizliği, devlet yetkililerin hatalı söylemleri ölümlere her gün yenilerinin eklenmesine neden oluyor” diye konuştu.'Kadın ve çocuklara yönelik saldırılarda ceza indirimi uygulamasını reddediyoruz'Topyekun seferber olunması gerektiğini söyleyen Demirdöger, “Devlet nasıl failleri yakalamak ile yükümlüyse, bu cinayetleri sona erdirmekle de yükümlüdür. Bu sorunu kökünden çözmek için devletin ve siyasi erkin derhal harekete geçmesi gerekmektedir. Anayasa etkin uygulanmalı, barolar ve bu uğurda çalışan kuruluşların katılım talepleri reddedilmemeli. Büyük hatadan dönülerek İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını, okullarda insan hakları, kadın ve çocuk hakları zorunlu dersler haline getirilmeli. Ayrıca kadın ve çocuklara yönelik saldırılarda ceza indirimi uygulamasını reddediyoruz” ifadelerini kullandı.Ankara Barosu: Kamuya açık bi̇r yerde katledi̇ldi̇Ankara Barosu da Yıldız’ın öldürülmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Öldürülen kadınların öykülerinin birbiriyle benzer olduğunu söyleyen Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, şunları söyledi:“Meslektaşımız, eski nişanlısı tarafından kamuya açık bir yerde katledildi. Aslında hiçbir kadın cinayeti tekil veya münferit bir olay değildir. Katledilen kadınların öykülerinin benzerliği de tesadüf değildir. Cinayetlerin tamamı erkeklerin kadınlar üzerinde baskı ve denetim kurma isteğinin sonucu olarak birbirlerini besleyerek devam etmektedir.Şiddet karşısında sağlam, somut, köklü adımlar atılmaması, denetim mekanizmasının olmayışı şiddeti tırmandırmaktadır. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun buruna ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir.Tablonun bütününe bakıldığı zaman Türkiye'de kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğu boşanmak ve ayrılmak isteyen kadınlara karşı kocaları, eski kocaları, eski sevgilileri tarafından işlenmektedir. Toplumda yerleşmiş kültürel normlarla kadınlarımız kuşatılmakta, kadına ayrılma ve yeni bir hayat kurma hakkı tanınmamaktadır. Neticeten kadınların var olma hakları ellerinden alınmak istenmektedir.”

