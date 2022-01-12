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https://tr.sputniknews.com/20220112/avustralyali-sunucularin-djokovic-sohbeti-sosyal-medyaya-sizdi-yalanci-sinsi-gtun-teki-1052667597.html
Avustralyalı sunucuların Djokovic sohbeti sosyal medyaya sızdı: Yalancı, sinsi g.tün teki
Avustralyalı sunucuların Djokovic sohbeti sosyal medyaya sızdı: Yalancı, sinsi g.tün teki
Djokovic krizi gündemine, Avustralyalı iki sunucunun yayında olmadıkları düşüncesiyle dünya bir numarası hakkında atıp tutma videosu da eklendi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:01+0300
2022-01-12T16:05+0300
avustralya
novak djokovic
spor
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Avustralya Açık'a aşı zorunluluğu muafiyetiyle katılacağını söyleyerek indiği Melbourne Havaalanı'nda vizesi iptal edilip gözaltına alındıktan sonra yargı kararıyla serbest kalan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic'in vizesinin akıbeti Avustralya hükümetinin iki dudağının arasında. Pandemide en uzun süre kapalı kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'a aşı olmamasına rağmen katılmakta ısrarı nedeniyle eleştirilerin odağındaki Sırp tenisçi hakkında iki TV sunucusunun yayında olmadıkları düşüncesiyle atıp tutma videosu da bu gündeme katıldı. Avustralya’nın Seven Network kanalının sunucuları Mike Amor ile Rebecca Maddern, kaydın devam ettiğini fark etmeksizin Djokovic krizini tartışırken, Avustralya Açık'ı 9 kez kazanan son şampiyon tenisçi hakkında "Yalancı, sinsi g.t" gibi ifadeler kullandı. 7News Melbourne programını sunarken Sırp raketin dev fotoğrafının önünde konuşan ikiliden Maddern "Nereden bakarsan bak, Novak Djokovic yalancı, sinsi g.tün teki" dedi. Djokovic'in bir çalışanını sorumlu tuttuğu vize başvurusundaki hataları sorgularken, kadın sunucu, "Etrafının bu kadar çok insanla dolu olması, talihsizlik" yorumunu yaptı.Djokovic, aralık ayında İspanya'da antrenman yaparken görüntülerinin ortaya çıkmasına rağmen, Avustralya'ya Seyahat Beyan Formu'nda başka bir seyahat beyan etmediği için soruşturma altında.Aralık ayında Kovid testinin pozitif çıktığını iddia ederek Avustralya'nın aşı zorunluluğundan tıbbi muafiyet için başvuran Sırp raket, sonrasında aralık ayında Kovid'e yakalandığını bildiği halde röportaja katılmayı kabul ettiğini itiraf etti.Dolayısıyla "Kovid pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde dışarı çıkmak..." tepkisini gösteren Maddern, ancak 'Djokovic'in o dönemde Kovid olmadığı, aşı zorunluğundan kaytarma gerekçesi olarak sonrasında bunu uydurduğuna inandığını' ifade etti. Amor da "Saçma kahrolası bahane ve sonra kendi kahrolası yalanlarının kuyusuna düştü" diye tasdik etti. Avustralya hükümeti ve göçmen işleri yetkililerinin Djokovic’in ülkeye varışını ele alış şeklini de eleştiren Amor, "G.tün teki, ama ona doğru muamele ettiler mi? Hayır, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" diyerek "Bence yanına kar kalacak" çıkarımında bulundu. Maddern, 'Avustralyalı yetkililerin dünya bir numarasını kaçak göçmenlerin gözaltında tutulduğu otele koyarak hanelerine artı yazdırmadığını' söylerken, Amor "Hayır, sanmıyorum, ama asıl sorun şu ki, onunla aynı uçakta olup da (aşı) yaptırmamış bir insanı nasıl haklı çıkarırsınız" dedi. Maddern "Gerçek şu ki, hayat asla adil değil" karşılığını verdi. Amor da Djokovic krizinin ardından vizelerin incelenmesi sonucu Sırp raket gibi aşı yaptırmadığı ve aşı muafiyet izni aldığı saptanan Çek kadın tenisçi Renata Voracova'ya atıfla 'evine gönderilen zavallı Çek kıza üzüldüğünü' dile getirdi. Avustralyalı iki sunucunun ağzı bozuk Djokovic sohbetinin kaydı sosyal medyaya sızar sızmaz viral oldu. Seven Network’ün Halkla İlişkileri Direktörü Craig McPherson, videonun nasıl internete düştüğünü soruşturduklarını açıkladı. Yılın ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık pazartesi günü başlayacak.
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avustralya, novak djokovic

Avustralyalı sunucuların Djokovic sohbeti sosyal medyaya sızdı: Yalancı, sinsi g.tün teki

16:01 12.01.2022 (güncellendi: 16:05 12.01.2022)
© AP Photo / Mark BakerAvustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarını sürdüren tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic
Avustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarını sürdüren tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Mark Baker
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Djokovic krizi gündemine, Avustralyalı iki sunucunun yayında olmadıkları düşüncesiyle dünya bir numarası hakkında atıp tutma videosu da eklendi.
Avustralya Açık'a aşı zorunluluğu muafiyetiyle katılacağını söyleyerek indiği Melbourne Havaalanı'nda vizesi iptal edilip gözaltına alındıktan sonra yargı kararıyla serbest kalan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic'in vizesinin akıbeti Avustralya hükümetinin iki dudağının arasında. Pandemide en uzun süre kapalı kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'a aşı olmamasına rağmen katılmakta ısrarı nedeniyle eleştirilerin odağındaki Sırp tenisçi hakkında iki TV sunucusunun yayında olmadıkları düşüncesiyle atıp tutma videosu da bu gündeme katıldı.
Avustralya’nın Seven Network kanalının sunucuları Mike Amor ile Rebecca Maddern, kaydın devam ettiğini fark etmeksizin Djokovic krizini tartışırken, Avustralya Açık'ı 9 kez kazanan son şampiyon tenisçi hakkında "Yalancı, sinsi g.t" gibi ifadeler kullandı.
7News Melbourne programını sunarken Sırp raketin dev fotoğrafının önünde konuşan ikiliden Maddern "Nereden bakarsan bak, Novak Djokovic yalancı, sinsi g.tün teki" dedi.
Djokovic'in bir çalışanını sorumlu tuttuğu vize başvurusundaki hataları sorgularken, kadın sunucu, "Etrafının bu kadar çok insanla dolu olması, talihsizlik" yorumunu yaptı.
Djokovic, aralık ayında İspanya'da antrenman yaparken görüntülerinin ortaya çıkmasına rağmen, Avustralya'ya Seyahat Beyan Formu'nda başka bir seyahat beyan etmediği için soruşturma altında.
Aralık ayında Kovid testinin pozitif çıktığını iddia ederek Avustralya'nın aşı zorunluluğundan tıbbi muafiyet için başvuran Sırp raket, sonrasında aralık ayında Kovid'e yakalandığını bildiği halde röportaja katılmayı kabul ettiğini itiraf etti.
Dolayısıyla "Kovid pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde dışarı çıkmak..." tepkisini gösteren Maddern, ancak 'Djokovic'in o dönemde Kovid olmadığı, aşı zorunluğundan kaytarma gerekçesi olarak sonrasında bunu uydurduğuna inandığını' ifade etti.
Amor da "Saçma kahrolası bahane ve sonra kendi kahrolası yalanlarının kuyusuna düştü" diye tasdik etti.
Avustralya hükümeti ve göçmen işleri yetkililerinin Djokovic’in ülkeye varışını ele alış şeklini de eleştiren Amor, "G.tün teki, ama ona doğru muamele ettiler mi? Hayır, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" diyerek "Bence yanına kar kalacak" çıkarımında bulundu.
Maddern, 'Avustralyalı yetkililerin dünya bir numarasını kaçak göçmenlerin gözaltında tutulduğu otele koyarak hanelerine artı yazdırmadığını' söylerken, Amor "Hayır, sanmıyorum, ama asıl sorun şu ki, onunla aynı uçakta olup da (aşı) yaptırmamış bir insanı nasıl haklı çıkarırsınız" dedi.
Maddern "Gerçek şu ki, hayat asla adil değil" karşılığını verdi.
Amor da Djokovic krizinin ardından vizelerin incelenmesi sonucu Sırp raket gibi aşı yaptırmadığı ve aşı muafiyet izni aldığı saptanan Çek kadın tenisçi Renata Voracova'ya atıfla 'evine gönderilen zavallı Çek kıza üzüldüğünü' dile getirdi.
Avustralyalı iki sunucunun ağzı bozuk Djokovic sohbetinin kaydı sosyal medyaya sızar sızmaz viral oldu. Seven Network’ün Halkla İlişkileri Direktörü Craig McPherson, videonun nasıl internete düştüğünü soruşturduklarını açıkladı.
Yılın ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık pazartesi günü başlayacak.
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