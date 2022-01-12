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https://tr.sputniknews.com/20220112/bakan-soylunun-iddialarina-ibb-sozcusu-murat-ongundan-yanit-insallah-bu-kez-ispat-eder-1052682722.html
Bakan Soylu'nun iddialarına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt: İnşallah bu kez ispat eder
Bakan Soylu'nun iddialarına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt: İnşallah bu kez ispat eder
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakanlıktan başlatılan 'terörle iltisaklı çalışanlar' incelemesine ilişkin olarak yeni... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T23:18+0300
2022-01-12T23:18+0300
politika
süleyman soylu
ibb
murat ongun
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.A Haber'de konuşan Bakan Soylu, İBB'nin her ay gazetecilere para verdiğini öne sürerek; "Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir" dedi. Bakan Soylu, şunları söyledi:"Belediyeden diyorlar ki 'Biz adli sicil kaydı istedik bu isimler temiz.' Elinizde sosyal medya trolleri olmak söylediklerinizi doğru yapmaz. Gazetecilere para vermek sizleri haklı ve meşru kılmaz. Hukuku eğip bükmeye çalışırsınız, kamuyu eğip bükmeye çalışırsınız ama insanlar her şeyi görüyorlar. Seçimler kaybedilir, kazanılır. Kaybetmenizin size öyle bir kazancı olur ki kazansaydınız belki kaybın önü açılırdı. Biz İstanbul'da elimizden geleni yaptık, takdiri millete bıraktık. Elbette yarışı bıraktığımız anlamına gelmez. Parti teşkilatlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Bunlar siyasi mugalatalar. İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. Her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım."Murat Ongun, Bakan Soylu'nun eski iddialarını hatırlattıİBB Sözcüsü Ongun Twitter'dan Bakan'a şöyle yanıt verdi:"İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve “Tam da bu kadar ciddi iştir.” demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı. Sn. Bakan bu akşam da AHaber’de “ciddi” iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder. Videoyu izleyerek karar verebilirsiniz"
https://tr.sputniknews.com/20220112/bakan-soylu-icisleri-bakanligi-bircok-belediyede-2-bin-32-sorusturma-yapti-1052681555.html
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süleyman soylu, ibb, murat ongun

Bakan Soylu'nun iddialarına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt: İnşallah bu kez ispat eder

23:18 12.01.2022
© Fotoğraf : DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Fotoğraf : DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakanlıktan başlatılan 'terörle iltisaklı çalışanlar' incelemesine ilişkin olarak yeni iddialarda bulundu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Soylu'nun iddialarına sosyal medyadan yanıt vererek, "Bakan bu akşam da AHaber’de “ciddi” iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
A Haber'de konuşan Bakan Soylu, İBB'nin her ay gazetecilere para verdiğini öne sürerek; "Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir" dedi. Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Belediyeden diyorlar ki 'Biz adli sicil kaydı istedik bu isimler temiz.' Elinizde sosyal medya trolleri olmak söylediklerinizi doğru yapmaz. Gazetecilere para vermek sizleri haklı ve meşru kılmaz. Hukuku eğip bükmeye çalışırsınız, kamuyu eğip bükmeye çalışırsınız ama insanlar her şeyi görüyorlar. Seçimler kaybedilir, kazanılır. Kaybetmenizin size öyle bir kazancı olur ki kazansaydınız belki kaybın önü açılırdı. Biz İstanbul'da elimizden geleni yaptık, takdiri millete bıraktık. Elbette yarışı bıraktığımız anlamına gelmez. Parti teşkilatlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Bunlar siyasi mugalatalar. İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. Her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı
22:41

Murat Ongun, Bakan Soylu'nun eski iddialarını hatırlattı

İBB Sözcüsü Ongun Twitter'dan Bakan'a şöyle yanıt verdi:
"İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve “Tam da bu kadar ciddi iştir.” demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı. Sn. Bakan bu akşam da AHaber’de “ciddi” iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder. Videoyu izleyerek karar verebilirsiniz"
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