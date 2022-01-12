Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220112/basaksehirde-kopegi-ezen-surucu-evinin-onunde-protesto-edildi-1052648246.html
Başakşehir'de köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi
Başakşehir'de köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi
Başakşehir'de, cipiyle yol kenarındaki köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanserler tarafından protesto edildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T07:54+0300
2022-01-12T07:54+0300
türkiye
köpek
protesto
başakşehir
cip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052648221_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_908aba01cb94852dd225372c204a9e04.jpg
Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan bir site önünde Katar uyruklu A.H.A.Q.M.'nin kullandığı ciple köpeğin ezildiği güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir grup hayvansever, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.H.A.Q.M.'nin evinin önünde toplandı. Slogan atan hayvanseverler adına Batı Gider basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası grup, olaysız bir şekilde dağıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/luks-cipiyle-kopegi-boyle-ezip-kacti-1052630194.html
türkiye
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052648221_121:0:572:338_1920x0_80_0_0_e1957dc9e0b03919eb1f4f73ed7866fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, protesto, başakşehir, cip

Başakşehir'de köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi

07:54 12.01.2022
© DHABaşakşehir'de köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi
Başakşehir'de köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
Abone ol
Başakşehir'de, cipiyle yol kenarındaki köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanserler tarafından protesto edildi.
Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan bir site önünde Katar uyruklu A.H.A.Q.M.'nin kullandığı ciple köpeğin ezildiği güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir grup hayvansever, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.H.A.Q.M.'nin evinin önünde toplandı.
Slogan atan hayvanseverler adına Batı Gider basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası grup, olaysız bir şekilde dağıldı.
İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi
Dün, 18:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:54Başakşehir'de köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi
07:44Avcılar'da 1 işçinin ölümüne neden olan göçük ile ilgili müteahhit tutuklandı
07:30Memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu
07:13Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı: İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam
06:59TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
06:45Yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçtı
06:34CHP: Türkiye'de satışı olmayan koronavirüs ilacı karaborsada
06:15Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Beni kurtar' diye mesaj attı ama yetişemedim
05:585 ilde eğitime kar engeli
05:34İngiltere, Suriyeli sığınmacıları geri göndermeyecek
05:06İsrail, vaka artışları karşısında kapanmaya gitmeyecek
04:34Avrupa Birliği'nden Kuzey Kore'nin füze denemelerine kınama
04:02ABD ordusu, 28 bölgede gerçeğe yakın gerilla savaşı tatbikatı yapacak
03:41Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame'ye yurtdışına çıkış yasağı
03:14'2021 Yılı Haberin Kahramanları' töreninde Be-200 mürettebatına ödül
02:57Meksika'da 17 çocuğu istismar eden anaokulu çalışanı, 494 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
02:43Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim
02:33Köpekleri zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
02:20Rusya’nın batısında 3 bin askerin katılımıyla tatbikat başlatıldı
01:56Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu