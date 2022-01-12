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Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T05:58+0300
2022-01-12T05:58+0300
2022-01-12T06:00+0300
türkiye
okul
kar
tatil
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Çanakkale, Denizli, Bingöl ve Kırklareli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Eğitim ve öğretimin EBA üzerinden devam edileceği belirtildi.Öte yandan, yağışın İstanbul ve Ankara'da da etkisini göstereceği ve 36 saat boyunca bildirildi.
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okul, kar, tatil
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi 05:58 12.01.2022 (güncellendi: 06:00 12.01.2022)
Kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Çanakkale, Denizli, Bingöl ve Kırklareli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitim ve öğretimin EBA üzerinden devam edileceği belirtildi.
Öte yandan, yağışın İstanbul ve Ankara'da da etkisini göstereceği ve 36 saat boyunca bildirildi.