https://tr.sputniknews.com/20220112/bazi-il-ve-ilcelerde-okullar-tatil-edildi-1052647154.html

Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

okul

kar

tatil

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Çanakkale, Denizli, Bingöl ve Kırklareli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Eğitim ve öğretimin EBA üzerinden devam edileceği belirtildi.Öte yandan, yağışın İstanbul ve Ankara'da da etkisini göstereceği ve 36 saat boyunca bildirildi.

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okul, kar, tatil