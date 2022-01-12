https://tr.sputniknews.com/20220112/belarusa-kacan-polonyali-asker-sinirda-240tan-fazla-gocmen-olduruldu-1052676323.html

Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Sınırda 240’tan fazla göçmen öldürüldü

Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Sınırda 240’tan fazla göçmen öldürüldü

Belarus’a kaçan ve siyasi sığınma hakkı talep eden Polonyalı asker Emil Çeçko, eski silah arkadaşlarının sınır bölgesinde 240’tan fazla göçmeni öldürdüklerini... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T19:23+0300

2022-01-12T19:23+0300

2022-01-12T19:23+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen

cinayet

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Belarus Soruşturma Komitesi’ne ifade veren Çeçko, Polonyalı askerlerin sınır bölgesinde 240’tan fazla göçmeni öldürdüklerini söyledi.Belarus Soruşturma Komitesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Emil Çeçko ceza davası kapsamında yürütülen soruşturması sırasında, 8 Haziran 2021'den bu yana silah arkadaşları ile birlikte sınır şeridinde ve Siemianówka yerleşiminin yakınlarında organize cinayetlerde yer aldığını söyledi. Askerin verdiği ifadeye göre, 240'tan fazla kişinin öldürüldüğünden haberdar” ifadelerine yer verildi.16 Aralık 2021’de sınır bölgesinde gözaltına alınan Çeçko, ‘Polonya'nın göç krizi ve sığınmacılara insanlık dışı muamele uygulama yönündeki politikasına razı gelmemesi nedeniyle’ Minsk'ten siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Çeçko, Varşova'yı sistematik olarak göçmenleri ve iki gönüllüyü öldürmekle suçlamış, ayrıca kendisinin mültecileri vurmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Polonya makamları ise Çeçko’yu firar etmekle suçladı ve arananlar listesine aldı. Polonyalı eski asker, on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.Geçen kasım ayında, Belarus ve Polonya sınırı yakınında sayıları 2 binden fazla olan ve çoğunluğu Kürtlerden oluşan göçmenler, Grodno bölgesindeki Bruzgi kontrol noktasında Polonya sınırını geçmeye çalışmış, ancak Polonya güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.Batılı ülkeler olanlardan Belarus’u sorumlu tutuyor, Minsk ise tüm suçlamaları reddediyor. Belarus makamları, göçmenlerin barınması için sınır kontrol noktasının yakınında lojistik merkezi hazırlamıştı. Belarus sınır muhafızları, göçmenlerin Litvanya, Polonya ve Letonya tarafından Belarus topraklarına zorla sınır dışı edildiğini defalarca açıklamıştı.

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polonya, belarus, göçmen, cinayet