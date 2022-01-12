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https://tr.sputniknews.com/20220112/besle-ilgili-kanun-teklifinin-ilk-kismi-mecliste-kabul-edildi-1052681285.html
BES'le ilgili kanun teklifinin ilk kısmı TBMM'de kabul edildi
BES'le ilgili kanun teklifinin ilk kısmı TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T22:38+0300
2022-01-12T22:59+0300
türkiye
tbmm
bireysel emeklilik sistemi (bes)
bes
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Yapılan görüşmelerde teklifin ilk bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre idari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle vergi kanunları uyarınca, iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.Devlet katkısı yüzde 30'a yükseltilecekBireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak. Halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek. İşveren tarafından ödenenler hariç Türk vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi'ne iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezince hesaplanacak.Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. BES'e ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.
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tbmm, bireysel emeklilik sistemi (bes), bes

BES'le ilgili kanun teklifinin ilk kısmı TBMM'de kabul edildi

22:38 12.01.2022 (güncellendi: 22:59 12.01.2022)
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TBMM Genel Kurulu'nda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Yapılan görüşmelerde teklifin ilk bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.
Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre idari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle vergi kanunları uyarınca, iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

Devlet katkısı yüzde 30'a yükseltilecek

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak. Halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek. İşveren tarafından ödenenler hariç Türk vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi'ne iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezince hesaplanacak.
Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. BES'e ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.
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