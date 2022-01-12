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https://tr.sputniknews.com/20220112/biden-salginin-tum-dunyada-yavaslamamasindan-dolayi-endiseliyim-1052645906.html
Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim
Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim
ABD Başkanı Biden, Kovid-19'un tüm dünyada yayılmasının yavaşlamamasından dolayı endişeli olduğunu söyledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T02:43+0300
2022-01-12T02:43+0300
2022-01-12T02:43+0300
dünya
abd
joe biden
koronavirüs
kovid-19
omicron
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ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.Kovid-19 salgınına karşı işleyen süreçten endişeli olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Sadece salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim" yanıtını verdi.Biden, ülkedeki tüm hastanelere ve eyaletlere yardım edebileceklerinin altını çizerek, "Şu anda gerekli yardımları gönderiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.ABD'de son haftalarda Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakaları ve virüs nedeniyle hastaneye yatırılanların sayısı rekor seviyelere ulaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-gunde-1-35-milyon-yeni-koronavirus-vakasi-bildirerek-dunya-rekoru-kirdi-1052607067.html
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abd, joe biden, koronavirüs, kovid-19, omicron
Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim
ABD Başkanı Biden, Kovid-19'un tüm dünyada yayılmasının yavaşlamamasından dolayı endişeli olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kovid-19 salgınına karşı işleyen süreçten endişeli olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Sadece salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim" yanıtını verdi.
Biden, ülkedeki tüm hastanelere ve eyaletlere yardım edebileceklerinin altını çizerek,
"Şu anda gerekli yardımları gönderiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ABD'de son haftalarda
Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakaları ve virüs nedeniyle hastaneye yatırılanların sayısı rekor seviyelere ulaşmıştı.