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https://tr.sputniknews.com/20220112/bozcaada-ve-gokceada-feribot-seferleri-iptal-edildi-1052672153.html
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T17:33+0300
2022-01-12T17:33+0300
2022-01-12T17:33+0300
türkiye
çanakkale
fırtına
feribot
geyikli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220111/canakkalede-tum-feribot-seferleri-iptal-1052605022.html
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çanakkale, fırtına, feribot, geyikli
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.