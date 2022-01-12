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Çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:44+0300
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türkiye
köpek
osmaniye
itfaiye
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda suların yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirildi. Ekipler köpeği bulunduğu noktadan halat yardımıyla çıkardı.Kurtarılan köpek, bakım yapılması için belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.
türkiye
osmaniye
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köpek, osmaniye, itfaiye

Çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı

00:44 12.01.2022
© AAOsmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda suların yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirildi. Ekipler köpeği bulunduğu noktadan halat yardımıyla çıkardı.
Kurtarılan köpek, bakım yapılması için belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.
© AAOsmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
© AA
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