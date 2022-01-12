Çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda suların yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirildi. Ekipler köpeği bulunduğu noktadan halat yardımıyla çıkardı.Kurtarılan köpek, bakım yapılması için belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda suların yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirildi. Ekipler köpeği bulunduğu noktadan halat yardımıyla çıkardı.
Kurtarılan köpek, bakım yapılması için belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.