https://tr.sputniknews.com/20220112/chpli-ozel-numarasini-paylasti-enes-kara-gibi-hisseden-her-kardesim-bana-ulasin-care-arayalim-1052672727.html

CHP’li Özel, numarasını paylaştı: Enes Kara gibi hisseden her kardeşim bana ulaşın, çare arayalım

CHP’li Özel, numarasını paylaştı: Enes Kara gibi hisseden her kardeşim bana ulaşın, çare arayalım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskılar ve gelecek kaygıları nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T17:50+0300

2022-01-12T17:50+0300

2022-01-12T17:50+0300

politika

özgür özel

enes kara

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Özel Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Enes Kara gibi benzer ya da farklı sebeplerle cemaat/tarikat/vakıf yurtlarına mahkum edilmiş kendisini risk altında hisseden umutsuzluğa kapılmış her bir kardeşime çağrımdır: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım. Hallederiz! 0 312 420 52 67 eczozgurozel@gmail.com" ifadesini kullandı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

özgür özel, enes kara