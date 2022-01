https://tr.sputniknews.com/20220112/chpli-salici-millet-ittifakinin-icinde-hdp-yok-ve-katilmak-gibi-bir-talebi-de-yok-1052656696.html

CHP'li Salıcı: Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı televizyon programında, "Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok. İktidar... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu."Muhtemelen önümüzdeki sonbaharda seçime gideceğiz" diyen Salıcı, "AKP kolay kolay seçim istemez. Elinde mevcut bir güç var ve bunu devam ettirmek ister. Biz de ülkenin bu sıkıntıdan çıkması için seçim olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Seçime hazır olduklarını belirten Salıcı, "Bugün de seçim olsa hazırız. Seçime hazır olmanın koşulları var. Bu pazar seçim olsa CHP sandıkların başına yerleştireceği sandık sorumlularının yüzde 95'i hazır. Sandığa ne giriyorsa onun çıkmasını sağlamamız lazım. Vatandaşımızın da kendi oyuna sahip çıkacağı bir sorumluluk göstermesi lazım. Biz çok seçim kaybettik ama bu sefer kazanacağız. Nerede yanlış yaptık diyerek çok ders çıkarttık. Eğer ders çıkarmamış olsaydık 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin toplam 11 büyükşehir CHP tarafından yönetiliyor olmazdı. Nüfusun yüzde 50'si yapıyor. Biz aslında yerelde iktidarız. İktidar bunu çekemediği için bize baskı uygulamaya çalışıyor" dedi. "Bizim belediye başkanlarımıza hiçbir şey yapamazlar""Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok" diyen Salıcı, "İktidar bizi yan yana getirme gibi bir algı oluşturursa başarılı olacağını düşünüyor" diye konuştu. Salıcı, İBB'ye teştişe ilişkin ise, "Bizim belediye başkanlarımıza hiçbir şey yapamazlar. İstanbul'un ikinci seçimi bunun için oldu. Hayatı boyunca "millet iradesi" lafı ağızlarından düşmeyen iktidar, millet iradesi kendi aleyhlerine tecelli edince korktu ve ne yapacağını bilemedi" dedi. "Benim gönlümden Sayın Kılıçdaroğlu geçer"Seçim için gönlünden geçen adayın Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Salıcı, şunları söyledi: "Terör terördür. Dini inançları sömüreni de terördür, etnik kökenleri ayrıştırmaya çalışanı da terördür, başka bir düzen kurmak istiyorum diyen de terördür. Elinize silah aldığınız andan itibaren demokratik mücadele olarak nitelendiremezsiniz. Bu iktidar herkese "terörist" diyor. Terör sözcüğünün ağırlığını yerle bir etti. Bankada paranız varsa, dolarınız varsa terörist oluyorsunuz.Adayımız şu an belli değil. İttifakı oluşturan partiler bir araya gelerek adayı belirlerler ama şu an için belli değil.Benim gönlümden Sayın Kılıçdaroğlu geçer. Ben Kılıçdaroğlu'nun yardımcısıyım, benim liderim. 31 Mart sürecini ören, o ittifakı oluşturan, siyasi başarıya götüren lider. Biz başkanlık sisteminde değil de parlamenter sistemde olsaydık bizim başbakan adayımız kim olacaktı? O zaman da tartışılacak mıydı? Partinin genel başkanı, başbakan adayı olacaktı, yetki ona verilecekti. Benim gönlümden Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmesinden daha doğal bir şey yok. Ama günün sonunda karar mercii Millet İttifakı'nın masasıdır.""Kendisini yurt dışına atmak isteyen gençlerimiz Türkiye'de kalmak isteyecek""Bu pazar seçim olsa Erdoğan'ın aday olacağı belli ama karşısında kimin aday olacağı net değil. Bir süre oran 40-50'lerde idi. Ama şu an Erdoğan'a kesinlikle oy vermem diyenler yüzde 50'nin üzerinde, kesinlikle oy veririm diyenler ise yüzde 30'larda.Sıkıntı büyük, insanımız yoksullukla, açlıkla sınanıyor ama umudunuzu kaybetmeyin. Türkiye, bütün bu sıkıntıları atlatacak siyasi iradeye sahip. İktidar değişecek. O kendisini yurt dışına atmak isteyen gençlerimiz Türkiye'de kalmak isteyecek."

