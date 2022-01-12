https://tr.sputniknews.com/20220112/cin-kazakistandaki-olaylari-bati-ya-da-abdnin-destekledigi-bir-kalkisma-olarak-goruyor-1052687144.html

'Çin, Kazakistan'daki olayları Batı ya da ABD'nin desteklediği bir kalkışma olarak görüyor'

'Çin, Kazakistan'daki olayları Batı ya da ABD'nin desteklediği bir kalkışma olarak görüyor'

Gökhun Göçmen'e göre Çin Kazakistan’daki krizi ABD ve Batı destekli kalkışma olarak görüyor. Kazakistan'ın Çin’in Kuşak Yol'unun başladığı, Batı ve eski Sovyet... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T23:51+0300

2022-01-12T23:51+0300

2022-01-13T02:52+0300

eksen

abd

rusya

kazakistan

çin

şi cinping

protesto

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

vang yi

kasım cömert tokayev

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Kazakistan'da LPG zamları ve ekonomik sıkıntılarla başlayan ancak Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev yönetiminin zamları geri alarak önlemleri devreye sokmasına rağmen silahlı isyana dönüşen olaylar teskin olurken, bu ülkeyle yine uzun bir sınıra sahip Çin'in tavrı dikkat çekti.Küresel planda ekonomik olarak ABD'yi zorlayan Asya'nın en önemli gücü olan Çin, protestolar karşısında Tokayev yönetimine destek verirken, olayların arka planına dair Çin yönetiminden tespitler de Rusya'yla benzer oldu. Çin lideri Şi Cinping, Tokayev'i arayarak desteklerini ifade ederken, Çin ve Rusya dışişleri bakanları Vang yi ile Sergey Lavrov da gelişmeleri detaylı biçimde değerlendirdiÇin'in önemli ekonomik ortağı olan Kazakistan'daki gelişmeler karşısındaki tutumu ve verdiği mesajları gazeteci ve yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.'Çin Dışişleri ABD'li STK'ların Kazakistan'a akıttığı paralara atıf yaptı'Gökhun Göçmen'e göre, temkinli tutumuyla bilinen Çin diplomasisi Kazakistan'daki gelişmelere seri tepki verdi. Çin liderliğinin açıklamalarının Rusya ile aynı çizgide olduğunu belirten Göçmen, ABD ve Batı kaynaklı renkli devrim ve kalkışmalara geçit verilmeyeceğinin vurgulanmasına dikkat çekti. Göçmen Çin Dışişleri'nin ABD'li STK'ların Kazakistan'a akıttığı paralara atıf yaptığını eklerken, Çin olayları başından beri Batı ya da ABD destekli kalkışma olarak gördüğünü dile getirdi:'Siyasi virüslere karşı birlikte hareket edecektir argümanı renkli kalkışmalar için de geçerli'Göçmen, Çin basınında Kazakistan'daki ekonomik dengesizliklere yapılan atıflar ve analizlerin eksik olmadığını belirtirken, Pekin'in meseleye bakışının güvenlik eksenli olduğunun altını çizdi. Göçmen, Çin liderliğinin geçen yıl Rusya ile birlikte 'siyasi virüslere karşı birlikte hareket edeceği' argümanlarını ortaya koyduğunu anımsatırken, bunun iki ülke ve komşularında kalkışma beklentisinden kaynaklandığını dile getirdi:'Üç şeytani güç; terörizm, dini aşırılıkçılık ve ayrılıkçılık olarak betimleniyor'Göçmen, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın 'üç şeytani gücü', 'terörizm dini aşırılıkçılık ve ülkeleri parçalayabilecek ayrılıkçılık' olarak gördüğünü belirtirken, bu analizlerde ABD'nin izlediği siyasi, ekonomik ve güvenlik politikalarının etkili olduğunu vurguladı:'Kazakistan Çin’in küresel projesinin başladığı yer, Korgaz Çin'in Batı'ya açıldığı yer'Gökhun Göçmen, Kazakistan'ın Çin'in küresel projesi açısından önemini anlatırken, Çin lideri Şi'nin 2013'te Kuşak ve Yol girişimini uluslararası topluma Sultan Nazarbayev Üniversitesi'nden duyurmuş olduğunu anımsattı Çin'in Kazakistan'la aşağı yukarı birbirine denk ticari ilişkilerine vurgu yapan Göçmen, özellikle iki ülke sınırındaki Korgaz bölgesine işaret etti. Korgaz'ın dünyanın en büyük iç kara limanlarından birisi olarak Kuşak ve Yol'un ne denli ihtiraslı bir proje olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Göçmen, Brookings Enstitüsü'nün 'hiçliğin ortasındaki yer' diye tarif ettiği Korgaz'ın Çin'in Batı'ya açılan üssü olduğunu dile getirdi:'Çin eski Sovyet ülkelerine de buradan açılıyor'Çin açısından Kazakistan'ın hem Avrupa'ya hem de eski Sovyet ülkelerine açılan kapı anlamına da geldiğini vurgulayan Göçmen, Çin'in Rusya kadar olmasa da uzun ve güvenlik kaygılarının eksik olmadığı sınırına işaret etti:'Çin, Rusya ve KGAÖ'nün baskın rolünden memnun oldu; Tokayev Sovyet diplomatı ve akıcı Çince konuşan bir isim'Göçmen'e göre Kazakistan olaylarında Rusya'nın ve KGAÖ'nün daha baskın rolünden Çin memnun oldu. 'Gerçekçi' Çin politikasının yıllarca Sovyetler Birliği üyesi olmuş, dünyanın en uzun ikinci sınırına sahip ülkelerindeki durum ve nüfus dengelerini dikkate alacağını belirten Göçmen, Kazak lideri Tokayev'in de eski bir Sovyet diplomatı olarak Pekin'de görev yaptığını ve akıcı Çince konuştuğunu ekledi:'Batılılar Orta Asya’da matruşka hegemonyası diyor; Rusya, Çin ve 5 eski Sovyetler ülkesi birbiriyle iç içe geçmiş durumda'Göçmen, Kazakistan meselelerinin Rusya ve Çin'i karşı karşıya getirebileceği yolundaki söylemlerinin Batı propagandası olduğu görüşünde. "Rusya, Çin ve 5 eski Sovyetler üyesi ülkeler birbiriyle iç içe geçmiş durumda" anımsatmasını yapan Göçmen, Beijing yönetiminin Rusya'nın KGAÖ üzerinden istikrar sağlamasına karşı çıkmayacağını söyledi. Göçmen, ŞİÖ’nün çerçevesinin uluslararası terörizme karşı istihbarat paylaşımı odaklı olduğunu anımsattı:'Kazakistan yönetimi de durumu gördü ki acil düzenlemelere gitti'Kazakistan'da huzursuzluğun nedenleri olduğunu, aksi halde hiçbir gücün manipüle edemeyeceğini dile getiren Göçmen, liderliğin acil düzenlemelerinin durumun anlaşıldığına işaret olduğu görüşünde:'ABD'nin Çin ve Rusya ortasında kargaşa yaratabilecek olma mesajı var ama karşı taraf da çok seri müdahale etti'Göçmen, Kazakistan olaylarında ABD'nin Rusya ve Çin ortasında kargaşa yaratma potansiyeline dair mesaj vermiş olabileceğini de belirtirken, buna karşılık Rusya'nın da çok seri biçimde hareket ederek işleri yoluna sokmuş göründüğünü dile getirdi:'Çin ve Rusya'nın siyasi virüslerle mücadelesinin daha koordineli yürüyeceğini öngörmek mümkün'Göçmen, Kazakistan sonrası Rusya ve Çin'in, olası istikrarsızlık girişimlerinin üzerinde düşünecekleri ve 'siyasi virüslerle' daha koordineli mücadele yürüteceklerini öngörmenin mümkün olduğu yorumu yaptı:

rusya

kazakistan

çin

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abd, rusya, kazakistan, çin, şi cinping, protesto, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), vang yi, kasım cömert tokayev