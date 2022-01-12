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Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı
Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
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çin, фото, kar, festival

Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı

16:02 12.01.2022 (güncellendi: 16:05 12.01.2022)
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Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali gerçekleştirildi.
© AAÇin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua Nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, festival gerçekleştirildi.
Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua Nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, festival gerçekleştirildi.
© AAÇin'de düzenlenen kış festivali, drone görselleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Çin'de düzenlenen kış festivali, drone görselleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
© AAIşıklandırmalı buzlu heykellerin yer aldığı ‘Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali’ renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Işıklandırmalı buzlu heykellerin yer aldığı ‘Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali’ renkli görüntüler ortaya çıkardı.
© AABuzdan heykeller çok sayıda temayla hazırlandı.
Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Buzdan heykeller çok sayıda temayla hazırlandı.
© AAFestivalde heykellerin yanı sıra Pekin Kış Olimpiyatları'nın unsurları da bulunuyor.
Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Festivalde heykellerin yanı sıra Pekin Kış Olimpiyatları'nın unsurları da bulunuyor.
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