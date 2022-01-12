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Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı
Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:02+0300
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çin, фото, kar, festival
Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı
16:02 12.01.2022 (güncellendi: 16:05 12.01.2022)
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali gerçekleştirildi.
© AAÇin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua Nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, festival gerçekleştirildi.
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua Nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, festival gerçekleştirildi.
© AAÇin'de düzenlenen kış festivali, drone görselleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Çin'de düzenlenen kış festivali, drone görselleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
© AAIşıklandırmalı buzlu heykellerin yer aldığı ‘Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali’ renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Işıklandırmalı buzlu heykellerin yer aldığı ‘Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali’ renkli görüntüler ortaya çıkardı.
© AABuzdan heykeller çok sayıda temayla hazırlandı.
Buzdan heykeller çok sayıda temayla hazırlandı.
© AAFestivalde heykellerin yanı sıra Pekin Kış Olimpiyatları'nın unsurları da bulunuyor.
Festivalde heykellerin yanı sıra Pekin Kış Olimpiyatları'nın unsurları da bulunuyor.