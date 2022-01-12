https://tr.sputniknews.com/20220112/cinde-yapay-ay-insa-edildi-1052671895.html
Çin'de 'yapay Ay' inşa edildi
Çin'de 'yapay Ay' inşa edildi
Çin'de düşük yerçekimi koşullarını simüle eden 'yapay bir ay' inşa etti. Tesisin Çin'in gelecekteki ay görevlerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T17:30+0300
2022-01-12T17:30+0300
2022-01-12T17:42+0300
dünya
çin
ay
araştırma
deney
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051022200_0:121:3073:1850_1920x0_80_0_0_2c061358a63d012fde5eb0e3fda57595.jpg
Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamı Li Ruilin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Xuzhou kentindeki yapay ay projesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak başlatılmasının beklendiğini söyledi.Programı 'dünyada türünün ilk örneği' olarak nitelendiren Li, projeyle birlikte yerçekimi 'istendiği kadar kaybedilebileceği' için Ay simülasyonunu tamamen yeni bir düzeye taşıdığını söyledi. Deney alanı, 60 cm çapında bir mini 'Ay' barındıran bir vakum odasından oluşuyor ve Dünya'daki yerçekiminin yaklaşık altıda biri kadar güçlü olduğu Ay gibi bir manyetik alan tarafından destekleniyor. Projenin Çin Ay operasyonlarına hazırlanmada önemli bir rol oynayacağını söyleyen Li, proje sayesinde bilim adamlarının ekipmanı test etmesine ve hatta Ay'ın kendisinde maliyetli olabilecek yanlış hesaplamaları önlemesine izin vereceğini söyledi.Öte yandan Li, yapılacak deneylerde, 'darbe testi' gibi testlerin birkaç saniyede, 'sünme testi' gibi faaliyetlerin ise birkaç gün içerisinde tamamlanabileceğini söyledi. Li ayrıca, "Simüle edilmiş ortamda yapılan bazı deneyler, bize yüzeyin altında kalan suyun nerede aranacağı yönünde önemli ipuçları verebilir" dedi.Öte yandan, deneylerde 3D baskının Ay'da işe yarayıp yaramadığı veya Ay yerleşimlerinin sürdürülebilir olup olmadığı da test edilecek. Tesisin inşası için bir takım teknik yeniliklere ihtiyaç olduğunu söyleyen Li, atmosferi yaratmak için gereken manyetik kuvvetlerin, süper iletken teller gibi bileşenleri parçalayıp birçok metalik bileşeni işe yaramaz hale getirebilecek kadar güçlü olduğunu kaydetti. Li ayrıca, Andre Geim'in bir kurbağayı mıknatısla havaya kaldırma deneylerinden ilham alan tesisin dünyanın dört bir yanından araştırmacılara açık olacağını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/cinin-yapay-gunesi-yeni-bir-rekor-kirdi-gunesten-bes-kat-buyuk-bir-sicaklik-oranina-ulasti-1052396432.html
çin
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051022200_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a8115d832f50c403345e943634c179a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, ay, araştırma, deney
Çin'de 'yapay Ay' inşa edildi
17:30 12.01.2022 (güncellendi: 17:42 12.01.2022)
Çin'de düşük yerçekimi koşullarını simüle eden 'yapay bir ay' inşa etti. Tesisin Çin'in gelecekteki ay görevlerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamı Li Ruilin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Xuzhou kentindeki yapay ay projesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak başlatılmasının beklendiğini söyledi.
Programı 'dünyada türünün ilk örneği' olarak nitelendiren Li, projeyle birlikte yerçekimi 'istendiği kadar kaybedilebileceği' için Ay simülasyonunu tamamen yeni bir düzeye taşıdığını söyledi.
Deney alanı, 60 cm çapında bir mini 'Ay' barındıran bir vakum odasından oluşuyor ve Dünya'daki yerçekiminin yaklaşık altıda biri kadar güçlü olduğu Ay gibi bir manyetik alan tarafından destekleniyor.
Projenin Çin Ay operasyonlarına hazırlanmada önemli bir rol oynayacağını söyleyen Li, proje sayesinde bilim adamlarının ekipmanı test etmesine ve hatta Ay'ın kendisinde maliyetli olabilecek yanlış hesaplamaları önlemesine izin vereceğini söyledi.
Öte yandan Li, yapılacak deneylerde, 'darbe testi' gibi testlerin birkaç saniyede, 'sünme testi' gibi faaliyetlerin ise birkaç gün içerisinde tamamlanabileceğini söyledi. Li ayrıca, "Simüle edilmiş ortamda yapılan bazı deneyler, bize yüzeyin altında kalan suyun nerede aranacağı yönünde önemli ipuçları verebilir" dedi.
Öte yandan, deneylerde 3D baskının Ay'da işe yarayıp yaramadığı veya Ay yerleşimlerinin sürdürülebilir olup olmadığı da test edilecek.
Tesisin inşası için bir takım teknik yeniliklere ihtiyaç olduğunu söyleyen Li, atmosferi yaratmak için gereken manyetik kuvvetlerin, süper iletken teller gibi bileşenleri parçalayıp birçok metalik bileşeni işe yaramaz hale getirebilecek kadar güçlü olduğunu kaydetti.
Li ayrıca, Andre Geim'in bir kurbağayı mıknatısla havaya kaldırma deneylerinden ilham alan tesisin dünyanın dört bir yanından araştırmacılara açık olacağını da sözlerine ekledi.