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Çocuk parkında pitbull gezdiriyordu, cezayı duyunca kendi elleriyle teslim etti
Çocuk parkında pitbull gezdiriyordu, cezayı duyunca kendi elleriyle teslim etti
Elazığ’da HAYDİ ekipleri, pitbull cinsi köpeklere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk parkında pitbull gezdirirken ihbar üzerine parka gelen ekiplere... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:16+0300
2022-01-12T12:19+0300
pitbull
türkiye
elazığ
ceza
park
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Elazığ’da bulunan çocuk parkında pitbull cinsi köpek gören bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi yönlendirildi. Ekipleri karşısında gören pitbull sahibi M.E., köpeğini teslim etmek istemedi.Uzun süre direnen M.E., 14 bin 982 lira ceza kesileceğini duyunca köpeğini kendi elleriyle belediye aracına yükledi.Doğukent Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde pitbull besleyen Umut Vural ise HAYDİ ekibini arayarak köpeğini teslim etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine eve giden HAYDİ ve belediye ekipleri, köpeği gerekli işlemleri yaparak teslim aldı. Toplanan köpekler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne götürüldü.‘Birine saldırabilir o nedenle teslim etmek istiyorum’Köpeğini teslim eden Umut Araş, "Köpeğin belli bir yaştan sonra sahibine de saldırdığı söyleniyor. Sonuçta dışarıda çocuklar var. Köye gönderiyorum, orada gezenler oluyor. Birine saldırabilir. O nedenle teslim etmek istiyorum. Ortalığa salmak yerine teslim etmek en iyisi olur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/ibb-barinaklarina-yasakli-tur-olarak-belirlenen-35-kopek-birakildi-1052617752.html
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pitbull, elazığ, ceza, park

Çocuk parkında pitbull gezdiriyordu, cezayı duyunca kendi elleriyle teslim etti

12:16 12.01.2022 (güncellendi: 12:19 12.01.2022)
© İHAElazığ'da çocuk parkında pitbull gezdiren kişi
Elazığ'da çocuk parkında pitbull gezdiren kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© İHA
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Elazığ’da HAYDİ ekipleri, pitbull cinsi köpeklere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk parkında pitbull gezdirirken ihbar üzerine parka gelen ekiplere direnen şahıs, 14 bin 982 liralık cezayı duyunca kendi elleriyle köpeği teslim etti. Bir duyarlı vatandaş ise ekipleri çağırarak köpeğini gönüllü olarak verdi.
Elazığ’da bulunan çocuk parkında pitbull cinsi köpek gören bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi yönlendirildi. Ekipleri karşısında gören pitbull sahibi M.E., köpeğini teslim etmek istemedi.
Uzun süre direnen M.E., 14 bin 982 lira ceza kesileceğini duyunca köpeğini kendi elleriyle belediye aracına yükledi.
Doğukent Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde pitbull besleyen Umut Vural ise HAYDİ ekibini arayarak köpeğini teslim etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine eve giden HAYDİ ve belediye ekipleri, köpeği gerekli işlemleri yaparak teslim aldı. Toplanan köpekler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne götürüldü.

‘Birine saldırabilir o nedenle teslim etmek istiyorum’

Köpeğini teslim eden Umut Araş, "Köpeğin belli bir yaştan sonra sahibine de saldırdığı söyleniyor. Sonuçta dışarıda çocuklar var. Köye gönderiyorum, orada gezenler oluyor. Birine saldırabilir. O nedenle teslim etmek istiyorum. Ortalığa salmak yerine teslim etmek en iyisi olur" dedi.
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