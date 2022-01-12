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https://tr.sputniknews.com/20220112/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-kibris-basbakani-sucuoglunu-kabul-etti-1052669776.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:50+0300
2022-01-12T16:50+0300
2022-01-12T16:50+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
kuzey kıbrıs
külliye
faiz sucuoğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1.5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/kuzey-kibrista-yeni-hukumet-kuruldu-1050515507.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, kuzey kıbrıs, külliye, faiz sucuoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1.5 saat süren kabul,
basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay da yer aldı.