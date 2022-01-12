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https://tr.sputniknews.com/20220112/diyarbakirda-iki-akraba-grup-arasinda-kavga-1-olu-1052644411.html
Diyarbakır'da iki akraba grup arasında kavga: 1 ölü
Diyarbakır'da iki akraba grup arasında kavga: 1 ölü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde amca çocuklarının tartışması sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T01:22+0300
2022-01-12T01:22+0300
2022-01-12T01:22+0300
türkiye
diyarbakır
kavga
akraba
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Diyarbakır'da arasında husumet olan iki akraba grup arasında tartışma çıktı. Çınar ilçesindeki Dörtyol Camisi önünde gerçekleşen olay bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.Amca çocukları arasında olduğu öğrenilen kavgada 28 yaşındaki Şevder Ayus yaralandı.Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayus, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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diyarbakır, kavga, akraba
Diyarbakır'da iki akraba grup arasında kavga: 1 ölü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde amca çocuklarının tartışması sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da arasında husumet olan iki akraba grup arasında tartışma çıktı. Çınar ilçesindeki Dörtyol Camisi önünde gerçekleşen olay bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.
Amca çocukları arasında olduğu öğrenilen kavgada 28 yaşındaki Şevder Ayus yaralandı.
Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayus, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.