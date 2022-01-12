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https://tr.sputniknews.com/20220112/diyarbakirda-iki-akraba-grup-arasinda-kavga-1-olu-1052644411.html
Diyarbakır'da iki akraba grup arasında kavga: 1 ölü
Diyarbakır'da iki akraba grup arasında kavga: 1 ölü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde amca çocuklarının tartışması sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T01:22+0300
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türkiye
diyarbakır
kavga
akraba
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Diyarbakır'da arasında husumet olan iki akraba grup arasında tartışma çıktı. Çınar ilçesindeki Dörtyol Camisi önünde gerçekleşen olay bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.Amca çocukları arasında olduğu öğrenilen kavgada 28 yaşındaki Şevder Ayus yaralandı.Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayus, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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diyarbakır, kavga, akraba

Diyarbakır'da iki akraba grup arasında kavga: 1 ölü

01:22 12.01.2022
© AADiyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde amca çocuklarının tartışması sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da arasında husumet olan iki akraba grup arasında tartışma çıktı. Çınar ilçesindeki Dörtyol Camisi önünde gerçekleşen olay bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.
Amca çocukları arasında olduğu öğrenilen kavgada 28 yaşındaki Şevder Ayus yaralandı.
Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayus, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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