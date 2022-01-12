https://tr.sputniknews.com/20220112/dogu-anadoluda-sicaklik-10-derece-birden-dusecek-1052674271.html

Doğu Anadolu'da sıcaklık 10 derece birden düşecek

Doğu Anadolu'da sıcaklık 10 derece birden düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren 3 gün boyunca hava sıcaklığı 2 ile 10 derece arasında azalacak. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T18:24+0300

2022-01-12T18:24+0300

2022-01-12T18:24+0300

türkiye

erzurum

doğu anadolu

meteoroloji 12. bölge müdürlüğü

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 2 ila 10 derece azalacağı ve hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı bekleniyor.Bölge genelinde soğuk ve yağışlı havanın hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.İl merkezlerinde hafta başına kadar beklenen en düşük hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 24, Kars'ta 23, Ağrı'da 20, Erzurum'da 17, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 10 derece olması bekleniyor.

türkiye

erzurum

doğu anadolu

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erzurum, doğu anadolu, meteoroloji 12. bölge müdürlüğü