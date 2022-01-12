https://tr.sputniknews.com/20220112/dogum-kocu-ile-evde-dogum-yapti-bebegi-oksijensizlikten-yasamini-yitirdi-1052670392.html

'Doğum koçu' ile evde doğum yaptı, bebeği oksijensizlikten yaşamını yitirdi

'Doğum koçu' ile evde doğum yaptı, bebeği oksijensizlikten yaşamını yitirdi

Ankara'da, 'doğum koçu' tarafından evde doğum yaptırılan 41 yaşındaki Ö.G.'nin bebeği, ters gelerek doğum kanalında kaldı. Hastaneye kaldırılan Ö.G. ameliyata... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T16:57+0300

2022-01-12T16:57+0300

2022-01-12T17:03+0300

doğum

türkiye

ankara

ölüm

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Ankara'da 41 haftalık hamile olan Ö.G.'nin evde doğum sancıları başladı. Evde ismi öğrenilemeyen 'doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin, başı önde olması gerekirken, ayaklarının önden geldiği görüldü.Ters doğum (makat doğum) nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Ö.G., eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Yapılan incelemede, doğumun ters gerçekleştiği ve bebeğin doğum kanalında kaldığı tespit edildi. Ö.G., ameliyata alınırken, doğum sırasında bebeğin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.Evde 'doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin önce bacaklarının hareket ettiği; ancak daha sonra morarmaya başladığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211118/8-yil-kalp-nakli-icin-bekleyen-emirhan-tacyildiz-dogum-gununde-yasamini-yitirdi--1050925157.html

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doğum, ankara, ölüm