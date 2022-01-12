https://tr.sputniknews.com/20220112/dont-look-up-netflixte-tum-zamanlarin-en-cok-izlenen-2-filmi-oldu-1052672038.html

'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 2. filmi oldu

'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 2. filmi oldu

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrollerini paylaştığı Adam McKay filmi, 'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 2. filmi oldu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T17:41+0300

2022-01-12T17:41+0300

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yaşam

don’t look up

netflix

film

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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 2021'in son günlerinde 'Don't Look Up' isimli bilim kurgu filmini yayınladı. 24 Aralık'ta ilk kez yayınlanan film, beklentileri karşıladı ve kısa bir süre içerisinde büyük bir ilgiyle karşılaştı.Bugüne dek 321.5 milyon saat izlenen film, 2018 yapımı Bird Box'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok izlenen ikinci Netflix filmi haline geldi. Zirvede ise 364 milyon saat izlenen Red Notice yer alıyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

don’t look up, netflix, film