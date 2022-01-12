https://tr.sputniknews.com/20220112/dunyanin-en-buyuk-ureticilerinden-karex-pandemide-prezervatif-kullanimi-yuzde-40-azaldi-1052649421.html
Dünyanın en büyük üreticilerinden Karex: Pandemide prezervatif kullanımı yüzde 40 azaldı
Dünyanın en büyük üreticilerinden Karex: Pandemide prezervatif kullanımı yüzde 40 azaldı
Pandemi yüzünden evlerde daha çok vakit geçiriyor olmanın cinsel yakınlıkları ve prezervatif kullanımını daha da arttırdığı düşünebilir ama dünyanın en büyük... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T10:28+0300
2022-01-12T10:28+0300
2022-01-12T10:56+0300
ekonomi
malezya
prezervatif
kondom
pandemi
koronavirüs
otel
aids
hiv
karex bhd
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanma ve kısıtlamalarla geçen son 2 yılda evlerde geçirilen zaman daha çok arttığı için prezervatif satışlarının patlama yapmış olması beklense de dünyanın en büyük üreticilerinden Karex'in verilerine göre durum tam tersi. Yılda 5.5 milyarın üzerinde prezervatif üreten, 140 ülkede faaliyet gösteren ve Malezya merkezli Karex şirketinin CEO'su Goh Miah Kiat, Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, son 2 yılda ürünlerinin kullanımının yüzde 40 azaldığını açıkladı. Pandemi döneminde eve kapanmak zorunda kalan insanların evin içinde 'cinsel ilişkiye girmekten başka yapacakları işleri olmadığını' varsayıldığını ama bunun hiç böyle olmadığını söyleyen Goh bunun sebeplerini anlattı. Ev halklarının daha kalabalık olduğu gelişmekte olan ve daha az gelişmiş ülkelerde mahremiyet bulunması açısından otel ve motellerin önemli rol oynadığını söyleyen Goh, pandemi nedeniyle de otelde kalma oranlarının azaldığına dikkat çekti. Bu süreçte hükümetlerin prezervatif dağıtımının da azaldığını belirten Goh, "Mesela İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Kovid-19 nedeniyle çok hayati olmayan kliniklerinin çoğunu kapattı. Prezervatif dağıtan cinsel sağlık merkezleri de bu kapatılan yerler arasında" dedi. Bununla birlikte koronavirüsle mücadelenin AIDS'le savaşı gölgelememesi gerektiğinin altını çizen Goh, "İlk AIDS vakalarının bildirilmesinden 40 yıl sonra bile her yıl 1.5 milyon HIV enfeksiyonu ve AIDS bağlantılı nedenlerden 680 bin ölüm kaydediliyor. Bu korkutucu gerçeği göz arda etmemeliyiz" uyarısı yaptı. BM verilerine göre prezervatif kullanımı 1990'dan bu yana 117 milyon yeni AIDS vakasının önüne geçti. Öte yandan koronavirüs kısıtlamalarının Omicron varyantı sektesine rağmen eskiye nazaran daha gevşek olması nedeniyle işler düzelmeye başlasa da Karex kendine kâr edecek bir diğer alan buldu. Pandemi döneminde hijyen hassasiyetinin artmasından faydalanan Karex tıbbi eldiven üretimi işine girmeye karar verdi. Prezervatif ve tıbbi eldiven üretim teknolojisinin çok benzer olduğunu söyleyen Goh, üretime yıl ortasında Tayland'daki fabrikalarında başlayacakları bilgisi paylaştı.
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malezya, prezervatif, kondom, pandemi, koronavirüs, otel, aids, hiv, karex bhd, omicron, tıbbi eldiven
Dünyanın en büyük üreticilerinden Karex: Pandemide prezervatif kullanımı yüzde 40 azaldı
10:28 12.01.2022 (güncellendi: 10:56 12.01.2022)
Pandemi yüzünden evlerde daha çok vakit geçiriyor olmanın cinsel yakınlıkları ve prezervatif kullanımını daha da arttırdığı düşünebilir ama dünyanın en büyük üreticisi Karex için satışlar pek parlak değil. Bu sebeple gelirini artırmak isteyen Karex artık tıbbi eldiven de üretecek.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanma ve kısıtlamalarla geçen son 2 yılda evlerde geçirilen zaman daha çok arttığı için prezervatif satışlarının patlama yapmış olması beklense de dünyanın en büyük üreticilerinden Karex'in verilerine göre durum tam tersi.
Yılda 5.5 milyarın üzerinde prezervatif üreten, 140 ülkede faaliyet gösteren ve Malezya merkezli Karex şirketinin CEO'su Goh Miah Kiat, Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, son 2 yılda ürünlerinin kullanımının yüzde 40 azaldığını açıkladı.
Pandemi döneminde eve kapanmak zorunda kalan insanların evin içinde 'cinsel ilişkiye girmekten başka yapacakları işleri olmadığını' varsayıldığını ama bunun hiç böyle olmadığını söyleyen Goh bunun sebeplerini anlattı. Ev halklarının daha kalabalık olduğu gelişmekte olan ve daha az gelişmiş ülkelerde mahremiyet bulunması açısından otel ve motellerin önemli rol oynadığını söyleyen Goh, pandemi nedeniyle de otelde kalma oranlarının azaldığına dikkat çekti.
Bu süreçte hükümetlerin prezervatif dağıtımının da azaldığını belirten Goh, "Mesela İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Kovid-19 nedeniyle çok hayati olmayan kliniklerinin çoğunu kapattı. Prezervatif dağıtan cinsel sağlık merkezleri de bu kapatılan yerler arasında" dedi.
Bununla birlikte koronavirüsle mücadelenin AIDS'le savaşı gölgelememesi gerektiğinin altını çizen Goh, "İlk AIDS vakalarının bildirilmesinden 40 yıl sonra bile her yıl 1.5 milyon HIV enfeksiyonu ve AIDS bağlantılı nedenlerden 680 bin ölüm kaydediliyor. Bu korkutucu gerçeği göz arda etmemeliyiz" uyarısı yaptı. BM verilerine göre prezervatif kullanımı 1990'dan bu yana 117 milyon yeni AIDS vakasının önüne geçti.
Öte yandan koronavirüs kısıtlamalarının Omicron varyantı sektesine rağmen eskiye nazaran daha gevşek olması nedeniyle işler düzelmeye başlasa da Karex kendine kâr edecek bir diğer alan buldu. Pandemi döneminde hijyen hassasiyetinin artmasından faydalanan Karex tıbbi eldiven üretimi işine girmeye karar verdi. Prezervatif ve tıbbi eldiven üretim teknolojisinin çok benzer olduğunu söyleyen Goh, üretime yıl ortasında Tayland'daki fabrikalarında başlayacakları bilgisi paylaştı.