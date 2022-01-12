https://tr.sputniknews.com/20220112/edirnede-bugdayin-kilosu-4-lira-163-kurustan-satildi-1052678765.html

Edirne’de buğdayın kilosu 4 lira 163 kuruştan satıldı

Edirne’de buğdayın kilosu 4 lira 163 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı. 2020 Ocak ayında buğdayın en yüksek satış fiyatı 1... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

edirne

buğday

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Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor: "Buğday kg en düşük 4.163 (TL) en yüksek (TL) 4.163. Kanola kg en düşük 5 (TL) en yüksek (TL) 5”2020 yılında aynı tarihlerde Buğday kg en yüksek 1lira 604 kuruştan işlem gördü.

edirne

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edirne, buğday