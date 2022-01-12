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Edirne’de buğdayın kilosu 4 lira 163 kuruştan satıldı
21:15 12.01.2022 (güncellendi: 21:47 12.01.2022)
© AAArpa, buğday
© AA
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı. 2020 Ocak ayında buğdayın en yüksek satış fiyatı 1 lira 604 kuruştan işlem gördü.
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:
"Buğday kg en düşük 4.163 (TL) en yüksek (TL) 4.163. Kanola kg en düşük 5 (TL) en yüksek (TL) 5”
2020 yılında aynı tarihlerde Buğday kg en yüksek 1lira 604 kuruştan işlem gördü.
"Buğday kg en düşük 4.163 (TL) en yüksek (TL) 4.163. Kanola kg en düşük 5 (TL) en yüksek (TL) 5”
2020 yılında aynı tarihlerde Buğday kg en yüksek 1lira 604 kuruştan işlem gördü.
🔸Edirne'de 2021 ocak ayında buğdayın kilosu en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 12, 2022
🔸2020 yılında aynı tarihlerde buğday kilosu en yüksek 1 lira 604 kuruştan satıldı https://t.co/c5PEASFIdJ pic.twitter.com/naQu9my6A2