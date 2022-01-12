Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı

"14 Ocak'ta son gün olarak belirtilmesinin ardından tarih yaklaşmasıyla, hayvanlarını kısırlaştırıp kaydını yaptırmayanların, hayvanlarına el konulacak. Biz aslında bu genelge çıktığında sevindik, şans olduğunu düşündük bu hayvanlar kısırlaştırılacak ve sahipleriyle uzun süre yaşayabilecek. Ancak gördük ki, sahipleri kısırlaştırmaktan imtina etmeye başladılar ve özel kliniklerde masraflarını karşılamamaya başladılar. Sokağa salıyorlar kısırlaştırma yaptırmadan. Günlerin de yaklaşması ile birlikte bize terk edilen ve sokakta pitbulların sayısı, biraz daha artmaya başladı. Tabi biz hızlı bir şekilde müdahale diyoruz şikayet geldiğinde ancak işin açıkçası beklentimizin altında kaldı bu pitbull ve yasak ırklı hayvanlara bakanların hayvanları ile ilgili olan tavırları. Yani çok basit kısırlaştırma işlemlerini yaptırıp, Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlarını yaptıracaklar ve işlem bu şekilde bitecekti ama farklı bir yere evirildi. Barınaklarımızın kapasitesini neredeyse dolduracak şekilde, yasaklı ırklar gelmeye başladı. Bu hayvanların bakımları da zor, bizler için farklı bir süreç oldu. Gelen köpeklerin artmasından dolayı yasaklı ırk bölümünde kapasiteyi artırma çalışmalarına başladık. Yoğun bir şekilde terk edilmiş yasaklı ırk var."