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https://tr.sputniknews.com/20220112/edirnede-yasakli-irk-kopekler-icin-barinakta-yer-kalmadi-1052676166.html
Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı
Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor. Merkezde son bir hafta... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T19:22+0300
2022-01-12T19:22+0300
türkiye
edirne
köpek
ihbar
pitbull
tarım ve orman bakanlığı
yasaklı
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Edirne'de yasaklı ırk köpeklerin toplanması nedeniyle barınaklar dolup taştı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ‘yasaklı ırk’ köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.Edirne'de uygulama tarihinin yaklaşmasıyla birlikte çoğunluğu pitbull cinsi olan yasaklı ırk köpekler sokağa terk edilmeye başlandı. Sokağa terk edilen bu köpekler, vatandaşın ihbarı ile belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, merkezde son bir hafta içinde 'yasak ırk' köpek sayısı 19'dan 25'e yükseldi.Merkezin veteriner hekimi Soyuhan Barlas, yasaklı ırk köpeklerin sahiplerince kısırlaştırma yaptırmadan sokağa terk edildiğini söyledi. 'Sokağa salıyorlar kısırlaştırma yaptırmadan'Yasanın geçerli olacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte sokağa terk edilen yasak ırk hayvanların sayısında artış olduğunu belirten Barlas, şöyle konuştu:
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edirne, köpek, ihbar, pitbull, tarım ve orman bakanlığı, yasaklı

Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı

19:22 12.01.2022
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor.
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor. Merkezde son bir hafta içinde köpek sayısı 19'dan 25'e yükseldi. Merkez veterineri Soyuhan Barlas, "Gelen köpeklerin artmasından dolayı yasaklı ırk bölümünde kapasiteyi artırma çalışmalarına başladık" dedi.
Edirne'de yasaklı ırk köpeklerin toplanması nedeniyle barınaklar dolup taştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ‘yasaklı ırk’ köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor.
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor.
Edirne'de uygulama tarihinin yaklaşmasıyla birlikte çoğunluğu pitbull cinsi olan yasaklı ırk köpekler sokağa terk edilmeye başlandı. Sokağa terk edilen bu köpekler, vatandaşın ihbarı ile belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, merkezde son bir hafta içinde 'yasak ırk' köpek sayısı 19'dan 25'e yükseldi.
Merkezin veteriner hekimi Soyuhan Barlas, yasaklı ırk köpeklerin sahiplerince kısırlaştırma yaptırmadan sokağa terk edildiğini söyledi.
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor.
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor.

'Sokağa salıyorlar kısırlaştırma yaptırmadan'

Yasanın geçerli olacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte sokağa terk edilen yasak ırk hayvanların sayısında artış olduğunu belirten Barlas, şöyle konuştu:
"14 Ocak'ta son gün olarak belirtilmesinin ardından tarih yaklaşmasıyla, hayvanlarını kısırlaştırıp kaydını yaptırmayanların, hayvanlarına el konulacak. Biz aslında bu genelge çıktığında sevindik, şans olduğunu düşündük bu hayvanlar kısırlaştırılacak ve sahipleriyle uzun süre yaşayabilecek. Ancak gördük ki, sahipleri kısırlaştırmaktan imtina etmeye başladılar ve özel kliniklerde masraflarını karşılamamaya başladılar. Sokağa salıyorlar kısırlaştırma yaptırmadan. Günlerin de yaklaşması ile birlikte bize terk edilen ve sokakta pitbulların sayısı, biraz daha artmaya başladı. Tabi biz hızlı bir şekilde müdahale diyoruz şikayet geldiğinde ancak işin açıkçası beklentimizin altında kaldı bu pitbull ve yasak ırklı hayvanlara bakanların hayvanları ile ilgili olan tavırları. Yani çok basit kısırlaştırma işlemlerini yaptırıp, Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlarını yaptıracaklar ve işlem bu şekilde bitecekti ama farklı bir yere evirildi. Barınaklarımızın kapasitesini neredeyse dolduracak şekilde, yasaklı ırklar gelmeye başladı. Bu hayvanların bakımları da zor, bizler için farklı bir süreç oldu. Gelen köpeklerin artmasından dolayı yasaklı ırk bölümünde kapasiteyi artırma çalışmalarına başladık. Yoğun bir şekilde terk edilmiş yasaklı ırk var."
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