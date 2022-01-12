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https://tr.sputniknews.com/20220112/epdkdan-aralik-ayi-elektrik-faturalarina-inceleme-1052649791.html
EPDK'dan aralık ayı elektrik faturalarına inceleme
EPDK'dan aralık ayı elektrik faturalarına inceleme
EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetleri inceleyecek. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T09:36+0300
2022-01-12T09:36+0300
2022-01-12T09:36+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
epdk
EPDK'dan aralık ayı elektrik faturalarına inceleme
EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetleri inceleyecek.