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Fatih Erbakan: Zorunlu PCR uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılması hayırlı olsun
Fatih Erbakan: Zorunlu PCR uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılması hayırlı olsun
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu PCR testi uygulamasını sonlandırmasına ilişkin açıklama yaparak, "Hayırlı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T23:58+0300
2022-01-13T00:28+0300
türkiye
danıştay
sağlık bakanlığı
fatih erbakan
yeniden refah partisi
pcr
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu PCR testi uygulamasını kaldırmasına ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı olsun" diyen Erbakan, geçen yılın temmuz ayında konu hakkında Danıştay'a yaptıkları başvurudan söz etti.'Yaptığımız başvuru kamuoyu baskısı oluşmasını sağladı'Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak eylül ayında Danıştay’a yaptığımız itiraz ve ülke genelinde yaptığımız programlar zorunlu PCR testi uygulamasının kaldırılması için son derece haklı bir kamuoyu baskısı oluşmasını sağladı" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin geçen yıl çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Yeniden Refah Partisi lideri, şöyle devam etti: "Bu baskıyı daha fazla karşı koyamayan hükümet tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi haksız ve hukuksuz zorunlu PCR uygulaması konusunda da geri adım atmak durumunda kaldı. Yeniden Refah Partisi olarak daima doğruların ve halkımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."
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danıştay, sağlık bakanlığı, fatih erbakan, yeniden refah partisi, pcr

Fatih Erbakan: Zorunlu PCR uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılması hayırlı olsun

23:58 12.01.2022 (güncellendi: 00:28 13.01.2022)
© AA / Mehmet Ali Özcan Fatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu PCR testi uygulamasını sonlandırmasına ilişkin açıklama yaparak, "Hayırlı olsun" mesajı paylaştı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu PCR testi uygulamasını kaldırmasına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı olsun" diyen Erbakan, geçen yılın temmuz ayında konu hakkında Danıştay'a yaptıkları başvurudan söz etti.

'Yaptığımız başvuru kamuoyu baskısı oluşmasını sağladı'

Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak eylül ayında Danıştay’a yaptığımız itiraz ve ülke genelinde yaptığımız programlar zorunlu PCR testi uygulamasının kaldırılması için son derece haklı bir kamuoyu baskısı oluşmasını sağladı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin geçen yıl çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Yeniden Refah Partisi lideri, şöyle devam etti: "Bu baskıyı daha fazla karşı koyamayan hükümet tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi haksız ve hukuksuz zorunlu PCR uygulaması konusunda da geri adım atmak durumunda kaldı. Yeniden Refah Partisi olarak daima doğruların ve halkımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."
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