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Fenerbahçe'de 2. İsmail Kartal dönemi
Fenerbahçe'de 2. İsmail Kartal dönemi
Fenerbahçe Spor Kulübü, sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'ın çalıştıracağını açıkladı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:23+0300
2022-01-12T13:28+0300
spor
ismail kartal
fenerbahçe
teknik direktör
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Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şöyle:"Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak Futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz."
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ismail kartal, fenerbahçe, teknik direktör

Fenerbahçe'de 2. İsmail Kartal dönemi

13:23 12.01.2022 (güncellendi: 13:28 12.01.2022)
© AA / Sezgin PancarFenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA / Sezgin Pancar
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Fenerbahçe Spor Kulübü, sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'ın çalıştıracağını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şöyle:
"Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.
Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.
2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak Futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.
Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.
İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.
Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.
2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.
Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz."
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