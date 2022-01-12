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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 148 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 148 gözaltı
İzmir merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:27+0300
2022-01-12T13:27+0300
türkiye
tsk
operasyon
yargıtay
gözaltı
fetö/pdy
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü / kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi çeşitli deliller toplandı. 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararlarının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda dün 133 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlar kapsamında 15 şüpheli daha yakalandı, Böylelikle gözaltı sayısı 148'e yükseldi. Polisteki işlemleri sona eren 36 şüphelinin gün içinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/izmir-merkezli-40-ilde-feto-sorusturmasi-185-gozalti-karari-1052604712.html
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tsk, operasyon, yargıtay, gözaltı, fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), türk silahlı kuvvetleri (tsk), yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 148 gözaltı

13:27 12.01.2022
© DHAFETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 148 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 148 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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İzmir merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 15'i daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 148'e yükseldi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü / kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi çeşitli deliller toplandı.
3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararlarının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan eş zamanlı operasyonlarda dün 133 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlar kapsamında 15 şüpheli daha yakalandı, Böylelikle gözaltı sayısı 148'e yükseldi.
Polisteki işlemleri sona eren 36 şüphelinin gün içinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ soruşturması: 185 gözaltı kararı
Dün, 08:39
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