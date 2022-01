https://tr.sputniknews.com/20220112/fransada-tartisma-yaratan-belgesel-first-ladyyi-arayip-kocan-bir-erkekle-birlikte-demisler-1052674693.html

Fransa'da tartışma yaratan belgesel: First Lady'yi arayıp 'Kocan bir erkekle birlikte' demişler

Fransa'da tartışma yaratan belgesel: First Lady'yi arayıp 'Kocan bir erkekle birlikte' demişler

Fransa'da yayınlanan bir belgesele göre, ülkenin First Lady'si Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'un eşcinsel bir sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia eden... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T18:36+0300

2022-01-12T18:36+0300

2022-01-12T18:36+0300

dünya

eşcinsellik

emmanuel macron

açıklama

brigitte macron

françois macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103536/94/1035369473_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_1938a2895e384cad47fca6e9f52b28b7.jpg

Fransa First Lady'si Brigitte Macron'a, tüm cihazlarındaki üst düzey güvenlik kontrollerine rağmen ulaşan birinin "Kocanızın şu anda bir erkekle birlikte olduğunu biliyorum" dediği ortaya çıktı.Fransız politika yorumcusu Nicolas Prisette tarafından belgeselde açıklanan olaya göre, Macron'un söz konusu telefon görüşmesi yüzünden yıkıldığını doğrulayan senatör François Patriat, Bayan Macron'un daha sonra arkadaşlarına "Ne söylemeye cüret ettiklerinin farkında mısınız? Hiçbir şeyden kaçınmayacağız. Bunu duyduğuma üzüldüm ve şok oldum ama devam edeceğiz" dediğini aktardı.Macronlar arasındaki 24 yıllık yaş farkı, özellikle Emmanuel Macron'un henüz bir oöğrenciyken başlayan ilişkileri nedeniyle her zaman tartışma konusu oldu. Macron'un zamanlar evli bir öğretmen ve üç çocuk annesi olan geleceğin Bayan Macron'u ile kurulan ilişki bir skandala neden olduysa da, çift o zamandan beri birlikte kaldı.Emmanuel Macron, eşiyle olan ilişkisini kitabında 'çoğu zaman gizli, birçokları tarafından yanlış anlaşılan bir aşk' olarak nitelendirmişti.Belgeselde ayrıca, Macron'un 2017'de first lady olmasından bu yana giyim tarzıyla ilgili eleştirilerden zarar gördüğü de belirtiliyor. Macron'un sırdaşı Gael Tchakaloff, belgeselde yaptığı açıklamada 'Macron'un takımının bile onun hayranı olmadığını' söyledi. Tchakaloff'un iddiasına göre, Merkel'in seçim ekibi, First Lady hakkında "Kendisini çok göstermemeli, imajımızı zedeleyebilir" ifadelerini kullandı. Tchakaloff ayrıca, yardımcılarının Bayan Macron'un 'fazla boyalı, fazla çarpık, bağdaş kurmuş, fazla makyajlı, fazla sürtük olduğunu' düşündüklerini söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eşcinsellik, emmanuel macron, açıklama, brigitte macron, françois macron