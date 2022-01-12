https://tr.sputniknews.com/20220112/fransada-tartisma-yaratan-belgesel-first-ladyyi-arayip-kocan-bir-erkekle-birlikte-demisler-1052674693.html
Fransa'da tartışma yaratan belgesel: First Lady'yi arayıp 'Kocan bir erkekle birlikte' demişler
Fransa'da tartışma yaratan belgesel: First Lady'yi arayıp 'Kocan bir erkekle birlikte' demişler
Fransa'da yayınlanan bir belgesele göre, ülkenin First Lady'si Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'un eşcinsel bir sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia eden... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T18:36+0300
2022-01-12T18:36+0300
2022-01-12T18:36+0300
dünya
eşcinsellik
emmanuel macron
açıklama
brigitte macron
françois macron
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Fransa First Lady'si Brigitte Macron'a, tüm cihazlarındaki üst düzey güvenlik kontrollerine rağmen ulaşan birinin "Kocanızın şu anda bir erkekle birlikte olduğunu biliyorum" dediği ortaya çıktı.Fransız politika yorumcusu Nicolas Prisette tarafından belgeselde açıklanan olaya göre, Macron'un söz konusu telefon görüşmesi yüzünden yıkıldığını doğrulayan senatör François Patriat, Bayan Macron'un daha sonra arkadaşlarına "Ne söylemeye cüret ettiklerinin farkında mısınız? Hiçbir şeyden kaçınmayacağız. Bunu duyduğuma üzüldüm ve şok oldum ama devam edeceğiz" dediğini aktardı.Macronlar arasındaki 24 yıllık yaş farkı, özellikle Emmanuel Macron'un henüz bir oöğrenciyken başlayan ilişkileri nedeniyle her zaman tartışma konusu oldu. Macron'un zamanlar evli bir öğretmen ve üç çocuk annesi olan geleceğin Bayan Macron'u ile kurulan ilişki bir skandala neden olduysa da, çift o zamandan beri birlikte kaldı.Emmanuel Macron, eşiyle olan ilişkisini kitabında 'çoğu zaman gizli, birçokları tarafından yanlış anlaşılan bir aşk' olarak nitelendirmişti.Belgeselde ayrıca, Macron'un 2017'de first lady olmasından bu yana giyim tarzıyla ilgili eleştirilerden zarar gördüğü de belirtiliyor. Macron'un sırdaşı Gael Tchakaloff, belgeselde yaptığı açıklamada 'Macron'un takımının bile onun hayranı olmadığını' söyledi. Tchakaloff'un iddiasına göre, Merkel'in seçim ekibi, First Lady hakkında "Kendisini çok göstermemeli, imajımızı zedeleyebilir" ifadelerini kullandı. Tchakaloff ayrıca, yardımcılarının Bayan Macron'un 'fazla boyalı, fazla çarpık, bağdaş kurmuş, fazla makyajlı, fazla sürtük olduğunu' düşündüklerini söyledi.
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eşcinsellik, emmanuel macron, açıklama, brigitte macron, françois macron
Fransa'da tartışma yaratan belgesel: First Lady'yi arayıp 'Kocan bir erkekle birlikte' demişler
Fransa'da yayınlanan bir belgesele göre, ülkenin First Lady'si Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'un eşcinsel bir sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia eden isimsiz bir telefon aldı.
Fransa First Lady'si Brigitte Macron'a, tüm cihazlarındaki üst düzey güvenlik kontrollerine rağmen ulaşan birinin "Kocanızın şu anda bir erkekle birlikte olduğunu biliyorum" dediği ortaya çıktı.
Fransız politika yorumcusu Nicolas Prisette tarafından belgeselde açıklanan olaya göre, Macron'un söz konusu telefon görüşmesi yüzünden yıkıldığını doğrulayan senatör François Patriat, Bayan Macron'un daha sonra arkadaşlarına "Ne söylemeye cüret ettiklerinin farkında mısınız? Hiçbir şeyden kaçınmayacağız. Bunu duyduğuma üzüldüm ve şok oldum ama devam edeceğiz" dediğini aktardı.
Macronlar arasındaki 24 yıllık yaş farkı, özellikle Emmanuel Macron'un henüz bir oöğrenciyken başlayan ilişkileri nedeniyle her zaman tartışma konusu oldu. Macron'un zamanlar evli bir öğretmen ve üç çocuk annesi olan geleceğin Bayan Macron'u ile kurulan ilişki bir skandala neden olduysa da, çift o zamandan beri birlikte kaldı.
Emmanuel Macron, eşiyle olan ilişkisini kitabında 'çoğu zaman gizli, birçokları tarafından yanlış anlaşılan bir aşk' olarak nitelendirmişti.
Belgeselde ayrıca, Macron'un 2017'de first lady olmasından bu yana giyim tarzıyla ilgili eleştirilerden zarar gördüğü de belirtiliyor.
Macron'un sırdaşı Gael Tchakaloff, belgeselde yaptığı açıklamada 'Macron'un takımının bile onun hayranı olmadığını' söyledi. Tchakaloff'un iddiasına göre, Merkel'in seçim ekibi, First Lady hakkında "Kendisini çok göstermemeli, imajımızı zedeleyebilir" ifadelerini kullandı.
Tchakaloff ayrıca, yardımcılarının Bayan Macron'un 'fazla boyalı, fazla çarpık, bağdaş kurmuş, fazla makyajlı, fazla sürtük olduğunu' düşündüklerini söyledi.