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Fransa'nın Cannes kentinde bir cami 'antisemitizm' iddiasıyla kapatılacak
Fransa'nın Cannes kentinde bir cami 'antisemitizm' iddiasıyla kapatılacak
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cannes kentinde bir caminin, "antisemitik söylemlerde" bulunduğu iddiasıyla kapatılacağını belirtti. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T18:58+0300
2022-01-12T18:58+0300
türkiye
fransa
antisemitizm
cannes
fransa islamofobi ile mücadele kolektifi
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cannes kentindeki bir caminin antisemitik söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle kapatılacağını açıkladı.Darmanin, Cnews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, camide "antisemitik" söylemlerde bulunulduğunu, caminin daha önce hükümet tarafından çeşitli gerekçelerle kapatılan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'ne (CCIF) ve yardım derneği Baraka City'ye destek verdiğini ileri sürdü.Bu iddialar nedeniyle ibadethanenin kapatılacağı ifade eden Darmanin, ülkede 70 caminin "radikalleştiğini" iddia etti.Ülkede son dönemde kapatılan cami sayısı ve buralara yönelik saldırıların artması dikkati çekiyor.Fransa'nın Allonnes kentinde 25 Ekim 2020'de Darmanin'in talebiyle 300 kişilik cemaate sahip cami, "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatılmıştı.Darmanin, daha önce yaptığı açıklamada, denetlemeler sonucunda ülkedeki 92 camiden 21'inin kapatıldığını kaydetmişti.Paris yönetimi, geçen yıl ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale etmesi nedeniyle eleştiriliyor.
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fransa, antisemitizm, cannes, fransa islamofobi ile mücadele kolektifi

Fransa'nın Cannes kentinde bir cami 'antisemitizm' iddiasıyla kapatılacak

18:58 12.01.2022
© AFP 2021 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGENFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa tarafında savaşırken hayatını kaybeden Müslüman askerleri anmak için Verdun Muharebe Alanı'nı ziyaret etti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa tarafında savaşırken hayatını kaybeden Müslüman askerleri anmak için Verdun Muharebe Alanı'nı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cannes kentinde bir caminin, "antisemitik söylemlerde" bulunduğu iddiasıyla kapatılacağını belirtti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cannes kentindeki bir caminin antisemitik söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle kapatılacağını açıkladı.
Darmanin, Cnews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, camide "antisemitik" söylemlerde bulunulduğunu, caminin daha önce hükümet tarafından çeşitli gerekçelerle kapatılan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'ne (CCIF) ve yardım derneği Baraka City'ye destek verdiğini ileri sürdü.
Bu iddialar nedeniyle ibadethanenin kapatılacağı ifade eden Darmanin, ülkede 70 caminin "radikalleştiğini" iddia etti.
Ülkede son dönemde kapatılan cami sayısı ve buralara yönelik saldırıların artması dikkati çekiyor.
Fransa'nın Allonnes kentinde 25 Ekim 2020'de Darmanin'in talebiyle 300 kişilik cemaate sahip cami, "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatılmıştı.
Darmanin, daha önce yaptığı açıklamada, denetlemeler sonucunda ülkedeki 92 camiden 21'inin kapatıldığını kaydetmişti.
Paris yönetimi, geçen yıl ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale etmesi nedeniyle eleştiriliyor.
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