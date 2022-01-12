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Futbolcu Merih Demiral takım arkadaşlarıyla birlikte Ahmet Çalık'ı andı
Futbolcu Merih Demiral takım arkadaşlarıyla birlikte Ahmet Çalık'ı andı
İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kalırken, milli oyuncu Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T22:48+0300
2022-01-12T22:52+0300
merih demiral
ahmet çalık
spor
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İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta Venezia'yı konuk etti. Milli oyuncu Merih Demiral'ın da 90 dakika forma giydiği mücadelede ev sahibi Atalanta sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından milli oyuncu Merih Demiral ve takım arkadaşları geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın isminin yazdığı tişörtle fotoğraf çekilerek genç oyuncuyu andı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-son-yolculuguna-ugurlandi-1052632832.html
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merih demiral, ahmet çalık, atalanta

Futbolcu Merih Demiral takım arkadaşlarıyla birlikte Ahmet Çalık'ı andı

22:48 12.01.2022 (güncellendi: 22:52 12.01.2022)
© İHAMerih Demiral
Merih Demiral - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© İHA
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İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kalırken, milli oyuncu Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı andı.
İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta Venezia'yı konuk etti. Milli oyuncu Merih Demiral'ın da 90 dakika forma giydiği mücadelede ev sahibi Atalanta sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Maçın ardından milli oyuncu Merih Demiral ve takım arkadaşları geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın isminin yazdığı tişörtle fotoğraf çekilerek genç oyuncuyu andı.
Ahmet Çalık, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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