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Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
futbolcu
transfer
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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türkiye, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, futbolcu, transfer

Futbolda ara transfer dönemi başladı

11:17 12.01.2022 (güncellendi: 11:18 12.01.2022)
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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