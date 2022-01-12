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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:29+0300
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spor
galatasaray
teknik direktör
domenec torrent
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İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı.Sarı-kırmızılı kulübün, Domenec Torrent'i önümüzdeki saatlerde yeni teknik direktör olarak resmen açıklaması bekleniyor.
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galatasaray, teknik direktör, domenec torrent

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi

00:29 12.01.2022
© AFP 2021 / MAURO PIMENTELDomenec Torrent
Domenec Torrent - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / MAURO PIMENTEL
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Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Domenec Torrent'i önümüzdeki saatlerde yeni teknik direktör olarak resmen açıklaması bekleniyor.
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