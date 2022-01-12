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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı
Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Torrent, sabah antrenmanına takımın başında... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T14:45+0300
2022-01-12T15:14+0300
spor
galatasaray
domenec torrent
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, takımla ilk antrenmanına çıktı.Torrent'in göreve gelmesiyle Galatasaray'da çift idman döneminin başlayacağı belirtildi. Sabah saat 11:00'da ilk antrenmanını yapan Torrent, saat 17:00'a bir antrenman daha koydu. GS TV'de verilen bilgide futbolcular ikinci antrenmana kadar tesislerden ayrılmayacak.Burak Elmas ile görüştü58 yaşındaki İspanyol teknik adam, antrenman öncesi Florya'ya gelen başkan Burak Elmas ile de görüştü. Burak Elmas, futbolcularla da görüştü.Analiz raporlarında oyuncuların fizik olarak düşük olduklarına kanaat getiren İspanyol hocanın günleri çift idmanla tamamlatacağı gelen haberler arasında5 saniye kuralıFutbol felsefesini '5 saniye' olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.
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galatasaray, domenec torrent

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı

14:45 12.01.2022 (güncellendi: 15:14 12.01.2022)
© FotoğrafGalatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Fotoğraf
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Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Torrent, sabah antrenmanına takımın başında çıktı. İspanyol teknik adam, Florya'da bulunan başkan Burak Elmas ile de görüştü.
Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Torrent'in göreve gelmesiyle Galatasaray'da çift idman döneminin başlayacağı belirtildi. Sabah saat 11:00'da ilk antrenmanını yapan Torrent, saat 17:00'a bir antrenman daha koydu.
GS TV'de verilen bilgide futbolcular ikinci antrenmana kadar tesislerden ayrılmayacak.

Burak Elmas ile görüştü

58 yaşındaki İspanyol teknik adam, antrenman öncesi Florya'ya gelen başkan Burak Elmas ile de görüştü. Burak Elmas, futbolcularla da görüştü.
Analiz raporlarında oyuncuların fizik olarak düşük olduklarına kanaat getiren İspanyol hocanın günleri çift idmanla tamamlatacağı gelen haberler arasında

5 saniye kuralı

Futbol felsefesini '5 saniye' olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor.
Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.
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