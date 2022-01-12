https://tr.sputniknews.com/20220112/galatasarayin-yeni-teknik-direktoru-torrent-ilk-idmanina-cikti-1052664422.html

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Torrent, sabah antrenmanına takımın başında... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T14:45+0300

2022-01-12T14:45+0300

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spor

galatasaray

domenec torrent

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, takımla ilk antrenmanına çıktı.Torrent'in göreve gelmesiyle Galatasaray'da çift idman döneminin başlayacağı belirtildi. Sabah saat 11:00'da ilk antrenmanını yapan Torrent, saat 17:00'a bir antrenman daha koydu. GS TV'de verilen bilgide futbolcular ikinci antrenmana kadar tesislerden ayrılmayacak.Burak Elmas ile görüştü58 yaşındaki İspanyol teknik adam, antrenman öncesi Florya'ya gelen başkan Burak Elmas ile de görüştü. Burak Elmas, futbolcularla da görüştü.Analiz raporlarında oyuncuların fizik olarak düşük olduklarına kanaat getiren İspanyol hocanın günleri çift idmanla tamamlatacağı gelen haberler arasında5 saniye kuralıFutbol felsefesini '5 saniye' olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.

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galatasaray, domenec torrent