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GAZBİR: Doğal gaz, kömür ve LPG'den daha ekonomik ve çevreci
GAZBİR: Doğal gaz, kömür ve LPG'den daha ekonomik ve çevreci
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğince doğal gazın konutlarda ithal kömür ve LPG'ye göre daha ekonomik ve çevreci olduğu bildirildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:14+0300
2022-01-12T12:14+0300
türkiye
doğalgaz
türkiye doğalgaz dağıtıcıları birliği derneği (gazbir)
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GAZBİR'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yaşadığı ve ortalama 100 metrekare net alana sahip bir konutta ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak doğal gaz kullanımının maliyeti ile aynı enerjinin linyit kömür, ithal kömür ve LPG ile elde edilmesi durumunda oluşan yıllık yakıt maliyeti güncel piyasa birim fiyatları esas alınarak hesaplandı.Bu hesaplamaya göre, Türkiye'de bir hane ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak yılda ortalama 975 metreküp doğal gaz tüketirken, ocakta konut tüketiminde geçerli fiyatlarla yıllık ortalama maliyet 2 bin 600 lira, aylık ortalama maliyet ise 217 lira olarak hesaplandı.Doğal gaza kıyasla benzer enerji eşdeğeri esas alınarak ısınma amaçlı ithal kömür, sıcak su ve pişirme için LPG tüp kullanılması durumunda yıllık ortalama maliyet 9 bin 964 lira, aylık ortalama maliyet ise 830 lira oldu.Isınma, sıcak su ve pişirme amaçlı enerji giderinin aylık net asgari ücret içindeki payı ithal kömür ve LPG kullanılması halinde yüzde 20, doğal gaz kullanılması durumunda yüzde 5,1 olarak hesaplandı.Türkiye'de konutlarda konfor sıcaklığı beklentisinin Avrupa ülkelerine göre 2 derece daha yüksek olmasının tüketici faturalarında artışa neden olabildiğine işaret edilen açıklamada, "Isı kayıplarına karşı bina yalıtımı dahil gerekli ideal tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Tasarruf ve ısıl verimlilik için termostat uygulaması zorunlu hale getirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.
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doğalgaz, türkiye doğalgaz dağıtıcıları birliği derneği (gazbir)

GAZBİR: Doğal gaz, kömür ve LPG'den daha ekonomik ve çevreci

12:14 12.01.2022
© REUTERS / Wolfgang RattayDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğince doğal gazın konutlarda ithal kömür ve LPG'ye göre daha ekonomik ve çevreci olduğu bildirildi.
GAZBİR'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yaşadığı ve ortalama 100 metrekare net alana sahip bir konutta ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak doğal gaz kullanımının maliyeti ile aynı enerjinin linyit kömür, ithal kömür ve LPG ile elde edilmesi durumunda oluşan yıllık yakıt maliyeti güncel piyasa birim fiyatları esas alınarak hesaplandı.
Bu hesaplamaya göre, Türkiye'de bir hane ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak yılda ortalama 975 metreküp doğal gaz tüketirken, ocakta konut tüketiminde geçerli fiyatlarla yıllık ortalama maliyet 2 bin 600 lira, aylık ortalama maliyet ise 217 lira olarak hesaplandı.
Doğal gaza kıyasla benzer enerji eşdeğeri esas alınarak ısınma amaçlı ithal kömür, sıcak su ve pişirme için LPG tüp kullanılması durumunda yıllık ortalama maliyet 9 bin 964 lira, aylık ortalama maliyet ise 830 lira oldu.
Isınma, sıcak su ve pişirme amaçlı enerji giderinin aylık net asgari ücret içindeki payı ithal kömür ve LPG kullanılması halinde yüzde 20, doğal gaz kullanılması durumunda yüzde 5,1 olarak hesaplandı.
Türkiye'de konutlarda konfor sıcaklığı beklentisinin Avrupa ülkelerine göre 2 derece daha yüksek olmasının tüketici faturalarında artışa neden olabildiğine işaret edilen açıklamada, "Isı kayıplarına karşı bina yalıtımı dahil gerekli ideal tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Tasarruf ve ısıl verimlilik için termostat uygulaması zorunlu hale getirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.
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