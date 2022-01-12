Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Koca: Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220112/gelecek-partisi-lideri-davutoglu-iyi-parti-lideri-akseneri-ziyaret-etti-1052677055.html
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T19:47+0300
2022-01-12T19:47+0300
politika
ahmet davutoğlu
meral akşener
iyi parti
gelecek partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052676916_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_3a1a2ef0d200cca0aaf5727d5d2993b2.jpg
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.Davutoğlu, bir gün önce Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi. Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/chp-lideri-kilicdaroglu-gelecek-partisi-lideri-davutoglu-ile-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1052634438.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052676916_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_080fc0bb021802feeb8a5d0db32066e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet davutoğlu, meral akşener, iyi parti, gelecek partisi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti

19:47 12.01.2022
© Gelecek PartisiGelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Gelecek Partisi
Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
Davutoğlu, bir gün önce Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi.

Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” açıklamasında bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi
Dün, 20:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:12Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı
19:58Bakan Koca: PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır
19:47Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
19:47‘Yalnızlık Bakanlığı’nın yazarı: Herkesin avatarının olacağı sanal dünyada insanlığın ölümü başladı
19:31Rus Dışişleri: Rusya ve NATO Avrupa’daki güvenliğinin bozulmasını etkileyen tüm faktörleri görüştü
19:23Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Sınırda 240’tan fazla göçmen öldürüldü
19:22Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı
19:21İBB Meclisi'nde 'Yezid' tartışması
19:10Rusya: NATO'ya gerilimin azaltılmasına yönelik önlemler teklif ettik ancak görmezden gelindi
19:07HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü Zavaroğlu oldu
19:04Kazak büyükelçi: Nazarbayev, başkent Nursultan'da
18:58Fransa'nın Cannes kentinde bir cami 'antisemitizm' iddiasıyla kapatılacak
18:51Ankapark’ın tahliyesi yine ertelendi
18:45TBMM'den ortak Kazakistan açıklaması: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir
18:36Akaryakıt istasyonlarında kapanma uyarısı
18:36Fransa'da tartışma yaratan belgesel: First Lady'yi arayıp 'Kocan bir erkekle birlikte' demişler
18:25Rusya: NATO, Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılmasını önerdi, henüz yanıt vermedik
18:24Doğu Anadolu'da sıcaklık 10 derece birden düşecek
18:15Savunma Sanayii İcra Komitesi: Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı
18:03Kuyumcunun evindeki duvarı delip, iş yerinden altınları çaldılar