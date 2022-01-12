https://tr.sputniknews.com/20220112/gelecek-partisi-lideri-davutoglu-iyi-parti-lideri-akseneri-ziyaret-etti-1052677055.html
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T19:47+0300
2022-01-12T19:47+0300
2022-01-12T19:47+0300
politika
ahmet davutoğlu
meral akşener
iyi parti
gelecek partisi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.Davutoğlu, bir gün önce Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi. Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/chp-lideri-kilicdaroglu-gelecek-partisi-lideri-davutoglu-ile-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1052634438.html
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ahmet davutoğlu, meral akşener, iyi parti, gelecek partisi
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
Davutoğlu, bir gün önce Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi.
Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” açıklamasında bulundu.