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https://tr.sputniknews.com/20220112/getir-n11e-ortak-oldu-1052641050.html
Getir, n11'e ortak oldu
Getir, n11'e ortak oldu
Getir’in Türkiye’nin öncü alışveriş platformlarından n11’e yatırım yapmak için Ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı. Rekabet Kurumu’nun onayı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:04+0300
2022-01-12T00:04+0300
ekonomi
türkiye
güney kore
n11.com
getir
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Hem Türkiye içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmelerini başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay verdi.NTV'nin haberine göre Mart 2013’te Doğuş Holding A.Ş. ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Planet Co. Ltd. ortaklığında kurulan n11’de mevcut ortaklar şirkette kalmaya devam ederken, Getir şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak.Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturan n11’e yapılan yatırım, Getir’in şimdiye kadar Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı oldu.
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türkiye, güney kore, n11.com, getir

Getir, n11'e ortak oldu

00:04 12.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASGetir kurye
Getir kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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Getir’in Türkiye’nin öncü alışveriş platformlarından n11’e yatırım yapmak için Ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı. Rekabet Kurumu’nun onayı sonrası Getir, sermaye artırımı ile n11’e ortak olurken şirketin yönetiminden de sorumlu olacak.
Hem Türkiye içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmelerini başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay verdi.
NTV'nin haberine göre Mart 2013’te Doğuş Holding A.Ş. ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Planet Co. Ltd. ortaklığında kurulan n11’de mevcut ortaklar şirkette kalmaya devam ederken, Getir şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak.

Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı

20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturan n11’e yapılan yatırım, Getir’in şimdiye kadar Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı oldu.
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