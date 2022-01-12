https://tr.sputniknews.com/20220112/getir-n11e-ortak-oldu-1052641050.html

Getir, n11'e ortak oldu

Getir, n11'e ortak oldu

Getir’in Türkiye’nin öncü alışveriş platformlarından n11’e yatırım yapmak için Ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı. Rekabet Kurumu’nun onayı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T00:04+0300

2022-01-12T00:04+0300

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ekonomi

türkiye

güney kore

n11.com

getir

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Hem Türkiye içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmelerini başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay verdi.NTV'nin haberine göre Mart 2013’te Doğuş Holding A.Ş. ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Planet Co. Ltd. ortaklığında kurulan n11’de mevcut ortaklar şirkette kalmaya devam ederken, Getir şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak.Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturan n11’e yapılan yatırım, Getir’in şimdiye kadar Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı oldu.

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