https://tr.sputniknews.com/20220112/getir-n11e-ortak-oldu-1052669892.html

Getir, n11'e ortak oldu

Getir, n11'e ortak oldu

Rekabet Kurumunun onayı sonrası Getir, sermaye artırımı ile n11'e ortak olurken, şirketin yönetiminden de sorumlu olacak. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T16:59+0300

2022-01-12T16:59+0300

2022-01-12T16:59+0300

ekonomi

ortak

n11.com

getir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044124413_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_7028f4de3f940d998c386ef81a6f577d.jpg

Getir'den yapılan açıklamaya göre, şirketin n11'e yatırım yapmak için ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, geçen yılın ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmeleri başlatmıştı.Geçen haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay verdi.Mart 2013'te Doğuş Holding AŞ ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Planet Co. Ltd. ortaklığında kurulan n11'de mevcut ortaklar şirkette kalmaya devam ederken, Getir şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak.20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturan n11'e yapılan yatırım, Getir'in şimdiye kadar Türkiye'de hayata geçirdiği en büyük satın alma yatırımı oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220111/getir-yeni-yatirim-turunda-hedef-12-milyar-dolarlik-degerleme-1052610540.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ortak, n11.com, getir