https://tr.sputniknews.com/20220112/goz-yasartmayan-sogan-ingilterede-ilk-kez-satisa-sunuldu-1052660640.html

Göz yaşartmayan soğan İngiltere'de ilk kez satışa sunuldu

Göz yaşartmayan soğan İngiltere'de ilk kez satışa sunuldu

Mutfakta yemek yapmanın en zorlu yanlarından biri, soğan doğramak ve soğanın göz yaşartıcı etkisiyle mücadele etmek. Ancak üretilen yeni bir tür soğan ile... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T13:22+0300

2022-01-12T13:22+0300

2022-01-12T13:24+0300

yaşam

ingiltere

göz

göz yaşartıcı gaz

soğan

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Yemek yapan herkesin ortak kabusu, soğan doğrarken gözyaşı dökmek. Ancak İngiltere'de ilk kez satışa sunulan yeni bir tür soğan ile artık kırmızı gözler geçmişte kalıyor.Sunions isimli bir şirket, ürettikleri 'kahverengi, gözyaşı olmayan ve tatlı' bir çeşit soğanı İngiltere'de pazara çıkaracaklarını duyurdu.'Tek bir gözyaşı dahi döktürmeme' vaadi sunan yeni tür soğanın bu aşamaya gelmesinin 30 yıllık çalışmalara dayandığı belirtildi. Bir soğanı doğrarken yayılan buharın neden olduğu gözyaşı ve kızarmış gözlere çözüm olarak şimdiye dek kullanılan hileler arasında, soğanları önce dondurucuya atmak, suda bekletmek ve hatta yüzücü gözlüğü takmak yer alıyordu. Sunions'un satışa çıkacağı Waitrose marketlerin kardeş zinciri John Lewis'de soğanın neden olduğu irritasyonu önleyebilmek için 23 sterlin karşılığında buğu önleyici lensli özel 'soğan gözlüğü' dahi satılıyor. Ancak, Waitrose'un 'hassas gözlere sahip olanlar ve mutfakta çocuklarla yemek pişirmek isteyenler için mükemmel' olduğunu söylediği Sunions soğanları sayesinde soğan gözlükleri yakında tarih olabilir.Tatlı soğan olduğu için hemen her çeşit yemekte ve salatada kullanılan Sunions, her ne kadar gözlerinizi büyük bir dertten kurtarsa da cebinizi yakmaya aday. Zira sıradan soğandan oluşturulmuş üçlü bir paket Waitrose marketlerinde 14 peniye satılırken, üç soğanlık Sunions paketi ise 1.50 sterline satışa çıkacak. Sunions'ın göz yaşartmayan soğanları, ABD'de bir süredir market raflarında yer alıyor.

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ingiltere, göz, göz yaşartıcı gaz, soğan